中国代表就叙利亚问题阐明立场并驳斥西方国家指责

新华社联合国9月19日电 中国常驻联合国代表张军19日在安理会表决叙利亚人道问题决议草案后作解释性发言，表示在当前局势下强推表决有重大分歧的决议草案不具建设性，中国因此投了反对票。

安理会当天就比利时、德国、科威特提出的相关草案进行表决。草案获12票赞成，1票弃权，拥有否决权的俄罗斯和中国投了反对票，草案未获通过。

张军在发言中说，安理会密切关注叙利亚人道局势。8月31日起在叙西北部伊德利卜实施的停火总体得到维持。国际社会有关各方的外交努力正在继续，伊德利卜局势朝着积极方向发展。在此背景下，强推表决有重大分歧的决议草案显然不具建设性，不会产生应有的效果。

他表示，恐怖组织在叙西北部地区不断扩大自身势力范围，是伊德利卜人道问题的根源，也是该地区安全稳定的重大隐患。安理会应团结一致，共同应对这一严峻挑战。中方建设性地参与了案文磋商，并提出了合理修改意见。但很遗憾，此次进行表决的草案未触及问题本质，未解决中方核心关切，因此中方投了反对票。

张军指出，叙利亚人道局势是非常复杂敏感的问题，对叙全境内各类人道问题也应全面看待，平衡推进，而不是选择性地关注某些问题，更不应将人道问题政治化。国际社会必须充分尊重叙利亚主权、独立、统一和领土完整，充分听取叙利亚政府的意见，通过政治手段寻求叙利亚问题的全面解决方案。同时，应高度重视叙战后重建和经济社会发展，帮助叙人民过上和平、稳定和幸福的生活。

张军说，中方坚决拒绝英国、美国代表在发言中对中国的无端指责。中国根据事情本身的是非曲直，并从叙利亚人民的利益出发，独立决定自己的投票立场，任何国家都无权对此说三道四。他指出，当前叙利亚的局面和叙人民的苦难，恰恰是有些国家的错误行动所致，真正应该反思的正是这些国家。

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