丹麦中国商会举行年会探讨两国企业合作机遇

新华社哥本哈根9月19日电（记者林晶）丹麦中国商会2019年年会19日在哥本哈根举行。出席活动的两国政商界人士就当前世界经济形势下两国企业面临的挑战、机遇与合作进行了交流。

丹麦工业、商业与金融事务大臣西蒙·科勒鲁普在年会发表致辞说，中国是丹麦的重要出口国之一。当前中国与丹麦的企业面临气候变化、城镇化等相似挑战，这对两国企业来说也意味着合作的新机遇。他说，在丹中国企业对丹麦经济技术发展大有裨益，丹麦也将致力于为各国投资者创造更好的投资环境。

中国驻丹麦大使冯铁充分肯定了商会为中丹关系发展所做贡献。他表示，中国政府不断改善外资在华投资环境，也希望其他国家为中国企业提供公平、透明的营商环境。

丹麦中国商会于2018年5月成立，旨在促进中丹经济贸易与投资合作，会员包括中国银行、中国国航、华为、华大基因、中国船级社等机构和企业。

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