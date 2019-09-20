“中国样本”走向海外

日前，奥地利维也纳大学孔子学院与腾讯公益联合举办了中国互联网公益分享主题交流会。图为交流会现场。

腾讯供图

维也纳大学孔子学院图书馆一角。

近年来，中国的发展成就世界瞩目，奥地利维也纳大学孔子学院作为连接中奥交流的桥梁，一直在探索如何向当地民众介绍当代中国。

当地时间9月10日，腾讯公益与中国南方航空联合推出的“99公益日——小红花号”主题航班抵达奥地利维也纳，拉开了“99公益日”海外之行的序幕。

作为此次活动的合作方之一，维也纳大学孔子学院与腾讯公益联合举办了中国互联网公益主题分享交流会。“这是维也纳大学孔子学院首次为中国企业和维也纳本地相关机构搭建桥梁，分享互联网公益经验。交流会的召开，不仅可以促进中国公益文化推广，还有助于维也纳民众了解当代中国。” 该院外方院长李夏德告诉本报记者。

“让世界了解当代中国”

“99公益日”由腾讯公益牵头发起，已进入第五个年头，在几千家慈善组织、上千家企业、数亿网友的共同参与下，成为中国颇具影响力的公益行动日，也被称为互联网公益的“中国样本”。

李夏德表示，近年来，中国的发展成就世界瞩目，孔子学院作为连接中奥交流的桥梁，一直在探索如何向奥地利民众介绍当代中国。“此次和腾讯合作，就中奥两国的慈善模式、经验进行交流，正是新的尝试。”

在交流会上，腾讯公益相关负责人分享了一组数据：今年“99公益日”，在9月7日至9月9日3天时间里，多达4800万人次的爱心网友捐出了总计17.83亿善款，超过2500家企业配捐3.07亿元。此外，“99公益日”期间，全网用户累计互动量高达8.82亿次。

数据一出，现场不少嘉宾举起手机拍摄。在他们看来，“这是很直观的解读”。

联合国世界粮食署企业伙伴关系部执行主任蒂姆·亨特表示，通过本次互联网公益主题交流会，奥利地本地公益机构对中国互联网公益的现状有了充分了解，也看到了正是科技让公益项目与公众建立了更紧密的联系，增强了公益透明度，这在过去是很难达到的。“这样的经验值得借鉴。”

与会嘉宾表示，虽然之前对中国的公益事业了解较少，但通过此次交流会，大家看到了中国企业如何借助新科技为世界公益事业作出贡献，也看到了中国企业在担负社会责任方面的担当。

搭建中外交流之桥

从居间协调到组织会议，再到邀请嘉宾，“99公益日”的海外之行，一直有维亚纳大学孔子学院的身影。“希望借此活动，增进中奥之间的交流。”李夏德说。

腾讯公益慈善基金会副秘书长孙懿表示，与西方相比，中国公益慈善事业起步较晚，但互联网公益的公众筹款热情持续高涨。今年，“99公益日”在筹款额、透明度、覆盖面方面都再创新高。“‘99公益日’借助孔子学院，首次走出国门到公益慈善事业起步较早的欧洲，希望在互相交流中提升中国公益组织的影响力。”

在维也纳大学孔子学院教中国电影的伊丽莎白操着一口流利的普通话，坦言“参加了交流会，才知道腾讯公益”。“交流会的信息量很大。希望孔子学院借助自身在奥地利的影响力，在搭建中奥交流桥梁方面，发挥更大的作用。”

李夏德表示，腾讯作为互联网企业，在中国的影响力很大，但奥地利民众对中国企业了解较少，对中国的互联网公益了解更少。“此次交流会，让当地民众不仅了解了中国企业，更了解了中国企业在推动慈善事业方面的作为。双方希望了解对方的需求，为孔子学院发挥桥梁作用提供了空间。”

拓展“架桥人”的角色

来自孔子学院总部的数据显示，目前我国已在154个国家和地区建立了548所孔子学院和1193个中小学孔子课堂，学员总数达187万人。从2004年首所孔子学院成立以来，孔子学院以语言传递之力，编织了中国连接世界150多个国家人民心灵相通的纽带。在孔子学院数量不断攀升的同时，各孔院也在各显神通，为办出特色而努力。

维也纳大学孔子学院成立于2006年9月，成立13年来，除了开设正规的汉语教学外，还针对不同年龄、不同职业的人群开设了专题汉语教学班等。“此次和腾讯公益的合作，是新的尝试，也是一个新的开始。”李夏德说。

不只是维也纳大学孔院，不少孔院都在进行新的尝试。英国谢菲尔德大学孔院在开展各层次的汉语教学之外，开始将目光投向促进中英经贸、工业、医疗等领域的合作。数据显示，2017-2018年该孔院与合作方共举办了27场各类型的商务活动，以帮助中英商务人士与企业更好地了解对方；美国佐治亚州立大学孔子学院也将自己的发展战略定位为“商务特色孔院”，旨在为中美商务交往搭建桥梁。

正如李夏德所言，孔院在介绍中国的方式上，可以开拓思路，探索新的模式。

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维也纳大学孔子学院的汉语课

汉语教学是奥地利维也纳大学孔子学院的核心任务和工作重点之一，主要包括3部分的内容。

孔院在维也纳各大学内面向在校生开设汉语课。主要在维也纳大学汉学系、奥地利外交学院等高校提供教学服务，主要为学分课。孔子学院先后为这些大学提供了汉语语音、汉语口语实践、汉语写作、汉语语言学、中国文化史与国际关系、中国文学史、当代中国文学、科技汉语等十余门课程。

孔院支持和资助一些教学点开设汉语课程。此类课程主要面向奥地利中小学。目前孔院共向6个教学点派遣教师和志愿者教授汉语课，对开设汉语课有困难的教学点提供了一定的资助。这些教学点包括维也纳中文教育中心、维也纳瓦萨中学等。2018年，各教学点学生总计近700人。

孔院本部开设汉语课和中国文化课。课程主要面向社会人士和在校学生，为非学分课，学员缴纳学费。课程分为成人汉语课（晚班学期课程、假期强化课程）、儿童汉语课、中国文化课、一对一课程等。

2018年孔院全年招收学员363人，同比增加6%。2019年1月至4月共招收学员162人，同比增加7%。值得关注的是，近年来，一对一课程的学生人数持续增长，学员主要是来自奥地利的政府官员以及从事外交、经济等工作的人员。他们中的大部分人由于工作需要，也有人出于兴趣，希望更多地了解中国。

(责编：贾文婷、燕勐)