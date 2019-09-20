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印度发明一种环保的塑料降解方法

2019年09月20日10:19  来源：新华网
 

　　新华社新德里9月20日电 印度研究人员最新发明了一种环保的塑料降解方法，只需要将塑料放在含有葡萄糖和金属离子的70摄氏度溶液中，连续搅拌数天，就可将塑料降解成分子。

　　印度理工学院马德拉斯分校研究人员领衔的团队发现，新方法可用于降解聚四氟乙烯等塑料材料。相关研究论文已发表在美国化学学会期刊《可持续化学与工程》上。

　　聚四氟乙烯是一种具有耐热性、化学惰性、绝缘稳定性和低摩擦性的高性能材料。研究人员首先把一个涂有聚四氟乙烯的磁性搅拌器，放进70摄氏度溶液中连续搅拌15天，溶液中里含有金属离子和1000ppm的葡萄糖（1ppm为百万分之一）。

　　研究人员随后在溶液表面发现漂浮着带有亮红色发光的微小碎片。结果证明，这些明亮的微小粒子中含有聚四氟乙烯聚合物的分子碎片。

　　研究还发现，在没有搅拌、葡萄糖或金属离子情况下，聚四氟乙烯没有出现这种降解现象；在室温下，降解速率则降低；随着溶液中葡萄糖含量增加，对聚四氟乙烯的降解作用会增强。

　　研究人员解释说，聚四氟乙烯可能通过连续搅拌时的摩擦电降解为分子。他们提醒说，由于许多现代炊具上都涂有聚四氟乙烯，类似的化学反应也可能会发生在炊具上，导致食物中含有微塑料。同样，这种摩擦电降解过程也可能发生在海洋中，那里有大量的金属离子，波浪提供持续搅动，因此可能成为海洋微塑料产生的途径之一。

(责编：楚天舒(实习生)、贾文婷)
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