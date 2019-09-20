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新西兰载中国游客大巴翻车致5死 司机遭5项指控

2019年09月20日10:16  来源：中国新闻网
 

　　中新网9月20日电 综合报道，本月4日，一辆载有23名中国游客的大巴在新西兰罗托鲁瓦发生翻车事故，导致5人死亡，多人受伤。最新消息称，该大巴车司机因粗心驾驶将面临5项指控。

　　警方表示，这名中国籍男子将于20日首次在奥克兰地区法院出庭。他将面临因粗心驾驶机动车辆致使5人死亡的指控。据报道，由于调查仍在进行中，警方称不排除进一步的指控。

　　9月4日，这辆旅游大巴在罗托鲁瓦附近5号高速公路路段发生侧翻，4名成人和1名儿童在事故中丧生。部分伤者在现场接受治疗，其余人被送往新西兰北岛周围的医院。

　　警方认为，这辆巴士当时正朝南驶向罗托鲁阿，在过弯时跑到了相向车道上，司机在把车带回正常行驶的车道上时，车不幸发生了侧翻。

(责编：楚天舒(实习生)、贾文婷)
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