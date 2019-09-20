一架无人机在大马士革附近被击落

新华社大马士革9月19日电 据叙利亚媒体报道，一架不明身份的无人机当晚在叙首都大马士革附近地区被叙利亚防空系统击落。

叙国家电视台报道说，叙防空系统19日晚在大马士革东南的阿格赖巴镇上空发现“敌对目标”，随后将其击落。后经确认，被击落目标为一架无人机。

报道说，叙利亚防空系统已抵御多起来自以色列或美国方面的导弹和无人机袭击。但报道未具体说明19日被击落的无人机属于哪一方。

有分析认为，以色列认定大马士革附近存在黎巴嫩真主党武装的据点，因此不排除以军派出无人机实施侦查或发动袭击。

以色列把黎巴嫩真主党视为重大安全威胁，并指认伊朗方面通过叙利亚陆地走廊向这一组织输送武器以及寻求在叙设立永久军事基地，威胁以色列安全。以军曾多次以打击伊朗军事设施为由，空袭叙利亚境内目标。叙利亚和伊朗政府均否认伊朗在叙驻军。

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