苏丹暴发霍乱疫情 确诊病例124人

人民网讯 苏丹暴发霍乱疫情，该国卫生机构宣布确诊病例增加到124人。
苏丹卫生部19日发表声明说，疫情主要发生在青尼罗河州和森纳尔州，其中青尼罗河州确诊101例，森纳尔州确诊23例，目前没有新的死亡记录。世界卫生组织已经向上述两州派去了专家。
据阿联酋《联合报》19日报道，上周，苏丹卫生部曾宣布，青尼罗河州确诊4例霍乱病例，3例因急性腹泻而死亡。
报道称，苏丹卫生部警告说，由于供水和环境卫生系统基础设施薄弱，加之洪水和洪涝，必须采取紧急有效措施，否则，霍乱和其它腹泻疾病会加速蔓延。世界卫生组织表示，将密切和苏丹有关机构合作，防治该国的疫情。（安国章）
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