Facebook总部员工跳楼自杀

人民网旧金山9月19日电（邓圩 宫欣）当地时间9月19日，位于旧金山湾区Menlo Park的Facebook总部内，一名男子从园区内的一栋办公楼4楼跳下，现场死亡。

Menlo Park的警方表示，上午11点30分左右，警方接到电话，称这名未透露姓名的男子从Facebook总部园区内的一栋办公楼4楼跳下。据警方称，“当警察和消防人员到达时，发现受害者没有反应”，随后消防员和护理人员进行抢救，但是无法救活受害者。

警方表示，初步调查死者为自杀身亡。

当天下午，Facebook发布声明证实死者为该公司的一名员工，系自杀身亡，目前已经通知了该员工家人。目前Facebook正在与警方联合调查。“我们很遗憾得知我们的一名员工今天早些时候在Menlo Park总部去世了”，Facebook发言人表示“我们希望在从执法部门了解更多信息时提供最新情况。”

记者联系了当天正在Facebook工作的员工，该员工表示此事没有造成很大影响，公司内很安静，很多人其实并不知情。该员工表示，死者跳楼的地点为Facebook新修的一栋高楼。

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