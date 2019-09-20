联合国安理会谴责阿富汗恐怖袭击事件

新华社联合国9月19日电（记者尚绪谦）联合国安理会19日发表媒体声明，“用最强烈的言辞”谴责最近发生在阿富汗的一系列恐怖袭击事件，并向死者家属和阿富汗政府致以最深切的同情和慰问。

安理会声明强调，必须将此类恐怖主义行径的实施者、组织者、资助者和支持者绳之以法。声明敦促所有国家按照国际法和安理会相关决议规定的义务，与阿富汗政府和其他有关方面积极合作。

安理会重申，任何形式的恐怖主义都是对国际和平与安全构成的最严重威胁之一，所有国家必须尽全力遏制恐怖主义活动给国际和平与安全带来的威胁。

19日，阿富汗南部查布尔省首府卡拉特市发生一起汽车炸弹袭击事件，造成15人死亡、66人受伤。17日，阿富汗东部帕尔万省和首都喀布尔各发生一起袭击事件，共造成46人死亡。阿富汗塔利班宣称制造了这三起袭击事件。

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