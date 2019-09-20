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“新时代大讲堂”走进美国

2019年09月20日08:44  来源：人民网－人民日报海外版
 

　　康妮·史维利斯回顾“乒乓外交”。
　　中国日报供图

　　本报纽约9月17日电  （记者李晓宏）当地时间9月17日，“新时代大讲堂”首次走进美国，在纽约亚洲协会举办“中美建交40周年：回顾与展望”主题演讲。中国驻美大使崔天凯发表主旨演讲，200余位中外意见领袖和美国各界代表围绕中美关系发展互动研讨。

　　“在托马斯·杰斐逊撰写的《独立宣言》里，可以找到当下中美贸易摩擦的某些参考。”美中贸易全国委员会会长克雷格·艾伦回顾中美贸易史说，“在正式向英国宣布独立的开国文件中，杰斐逊抗议英国国王‘削减与世界各地的贸易’‘未经我们同意擅自增加关税’的做法是非法的。这些论述现在看来依然有现实意义。”

　　“美中两国到了达成经贸协议的时候了，我认为这是可能的。”首届中国改革友谊奖章获得者、美国史带投资集团董事长、美中关系全国委员会副主席莫里斯·格林伯格在讲话中对中美经贸关系的前景表示乐观。耶鲁大学高级研究员、前摩根士丹利首席经济学家史蒂芬·罗奇深度分析了中美之间的经济联系与互动。世界粮食奖基金会主席、前美国驻柬埔寨大使肯尼斯·奎恩则表示，“美中双边贸易关系对美国农民和商人至关重要，贸易战不符合任何人的利益，有分歧应通过对话解决。”

　　亲历1971年“乒乓外交”的美国国家女子乒乓球队队员康妮·史维利斯回顾了她参与“乒乓外交”的亲身经历，强调了中美民间外交的重要性。她在大讲堂演讲中鼓励中美两国年轻人积极参与人文交流。

　　“如果说40年前，在中美之间几乎没有什么交往的情况下，都能打破历史的坚冰。那么今天，在一个深度依存的世界，作为彼此的最大贸易伙伴和主要相互投资国，中美你中有我、我中有你的两国关系，不能开历史倒车。”中国日报社社长兼总编辑周树春在致辞中表示。

　　中国银行美国地区行长、美国中国总商会会长徐辰代表中国在美投资企业讲话。

　　新时代大讲堂，是中国日报社以叙事演讲方式打造的传播中国声音的新平台。本次第8期讲堂由中国日报社和中国银行联合主办。

(责编：刘晗璐(实习生)、贾文婷)
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