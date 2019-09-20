意法呼吁欧盟改革应对难民潮机制

意大利总理朱塞佩·孔特与法国总统埃马纽埃尔·马克龙18日会晤后说，欧洲联盟应对难民潮的机制必须改革，应该引入一套“分摊”难民及非法移民的新机制，以便欧盟成员国共同应对从地中海抵达欧洲的难民。

【“分摊”机制】

孔特18日说，“对欧盟来说，朝结构化管理方向”应对难民潮“至关重要”，而不是继续把难民问题当作紧急情况处理。

法新社报道，意大利新政府提议一套新的“分摊”机制，即所有难民救援船在意大利靠岸以后，由欧盟各成员国按比例接收难民，避免欧盟内部就类似情形逐一协商和决定。

孔特说，马克龙对这一新机制持“完全开放”态度。依据新机制，意大利可以与其他欧盟国家一起，“分摊”获营救后上岸的难民及非法移民；庇护申请遭到拒绝的难民可以得到妥善安置。

意大利和马耳他通常为北非难民及非法移民横跨地中海抵达欧洲后首先抵达的国家。法新社报道，意大利和马耳他长期抱怨，与其他欧盟国家相比，两国为安置难民承受更重负担。

意大利9月初组建新政府，内阁成员主要来自民粹主义政党五星运动和中左翼党派民主党。美联社报道，民主党倾向以更加开放的方式应对难民潮问题。

【“展现团结”】

马克龙认可孔特的提议，认为“欧盟需要一套接收难民的自行运转机制”，让“马耳他和意大利在难民抵达之前知道”这些人将获得何种安置。

马克龙说，欧盟先前没有对首先接受难民的国家“展现足够团结”，“特别是对意大利”。就意大利的新提议，马克龙呼吁所有欧盟国家达成一致，拒绝参与的国家应当遭受“严重经济惩罚”。

欧盟成员国内政部长定于9月23日在马耳他开会，重点讨论难民潮问题。美联社报道，这次会议将“检验”多国领导人所作呼吁是否能转化为具体政策。

法新社报道，除法国外，德国表示赞同意大利的新提议，而卢森堡、马耳他、葡萄牙、罗马尼亚和西班牙同样有意加入这一新机制。（席玥）（新华社专特稿）

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