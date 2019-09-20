选情胶着 组阁前路艰难 以色列总理去不成联大？

以色列总理办公室消息人士18日向多家媒体披露，鉴于以色列国内当前的政治形势，总理本雅明·内塔尼亚胡取消下周前往美国纽约出席联合国大会计划。以色列官方尚未作此宣布。

以色列议会选举一天前结束。初步计票结果显示，内塔尼亚胡领导的右翼利库德集团与国防军前总参谋长本尼·甘茨带领的中间党派“蓝白党”打了平手。媒体预计以色列组阁前路艰难。

【取消访美】

法新社报道，内塔尼亚胡原定访美期间会晤美国总统唐纳德·特朗普，商讨两国防务条约事宜。但消息人士说，这一会晤取消。美联社报道，暂不知两人是否将重新安排会晤。

以色列中央选举委员会根据95%的计票结果估算，“蓝白党”有望最终赢得议会120个议席中的33个，利库德集团有望赢得32个。最有可能牵头组建执政联盟并出任以色列新总理的政党候选人需至少掌握61个议席。

按照德新社的说法，甘茨和内塔尼亚胡眼下组建执政联盟的前景都不清晰。可能支持甘茨的中左翼联盟议席数有望达56个，与可能支持内塔尼亚胡的右翼及宗教联盟议席数持平。

议会第三大政党预计会是阿拉伯政党联盟“联合名单”党，有望获得12席，可能左右组阁进程。前国防部长阿维格多·利伯曼领导的“以色列是我们的家园”党预计获得8个议席，也可能影响组阁形势。

“联合名单”党从未参与组建联合政府，过去多选择充当少数派政府的政治盟友。

【组阁不易】

按照法新社的说法，内塔尼亚胡选择留在国内，显现今后组阁谈判的艰巨程度。

内塔尼亚胡18日傍晚坚称要主导组阁，说“有两个选择：由我领导的政府，或倾向阿拉伯政党的政府”。

美联社分析，如果“联合名单”党选择加入中左翼联盟，甘茨将略占上风。

“联合名单”党领导人艾曼·奥达18日接受媒体采访，既表达推举甘茨出任总理的意愿，同时又不排除不支持任何候选人、转而出任反对党领袖。

而利伯曼同一天重申，“唯一”可行选择是组建世俗政府，仅包含利库德集团、“蓝白党”和“以色列是我们的家园”党。“蓝白党”则提出，同意与利库德集团组阁的前提是牵涉腐败丑闻的内塔尼亚胡不再出任总理。

这是以色列大约5个月内第二次举行议会选举。利库德集团今年4月选举后获得组阁权，但因与利伯曼分歧难调和，内塔尼亚胡组阁失败。为避免以色列总统鲁文·里夫林选定其他人牵头组建政府，内塔尼亚胡抢先解散议会，重新举行议会选举。

德新社报道，以色列新政府有望10月底以前组建完成。（海洋）（新华社专特稿）

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