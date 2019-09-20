未获美国签证 伊朗总统和外长或缺席联合国大会

第74届联合国大会17日开幕，但预定赴会的伊朗总统和外交部长没有获得美国政府发放的签证，可能缺席。

伊朗伊斯兰共和国通讯社18日报道，外长穆罕默德·贾瓦德·扎里夫预定20日启程前往纽约联合国总部出席联大会议，总统哈桑·鲁哈尼预定23日动身，但他们至今没有获得签证。

报道说，“如果（美方）不在数小时内发签证”，鲁哈尼和扎里夫“可能取消”行程。

美国政府去年5月退出伊朗核问题全面协议，恢复并追加对伊制裁，同时增加在海湾地区军事存在，引发美伊关系高度紧张。美方6月和7月先后制裁伊朗最高领袖大阿亚图拉阿里·哈梅内伊和扎里夫。

美国总统唐纳德·特朗普多次说，愿意与鲁哈尼会面，包括在今年联大期间。鲁哈尼则要求，美方首先解除对伊制裁、重回伊核协议，继而才可能与美方对话。

伊朗外交部16日说，鲁哈尼不打算在联大与特朗普会面。哈梅内伊17日重申，伊方不会与美方举行任何级别对话。（惠晓霜）【新华社微特稿】

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