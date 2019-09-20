驻韩美军拟“尽快”向韩国交还15处军事基地

驻韩美军18日发表声明，说15处军事基地可以“尽快”交还韩国方面。

声明说，26处驻韩美军基地中，15处已经腾空和关闭，可以交还韩方，包括韩方“特别指明”的4处基地。

韩国总统府青瓦台8月30日召开国家安全保障会议常务委员会会议，决定积极推进将驻韩美军司令部从位于首都首尔市中心的龙山基地迁至驻韩美军平泽基地、尽快收回26处驻韩美军基地。

韩联社报道，驻韩美军18日首次公开回应韩方决定。先前回答韩联社记者提问时，驻韩美军方面说，尊重韩方决定，将就基地交换事宜与韩方合作。

驻韩美军发表声明时，正值韩国和美国准备谈判第11份驻韩美军费用分摊协定。韩联社报道，就交还军事基地，韩美双方对如何处理军事基地带来的污染、由哪一方支付污染清理费用等事务仍有分歧。

另外，韩国政府8月22日宣布不再续签《韩日军事情报保护协定》，随后宣布将收回驻韩美军基地，一些人担心韩美同盟可能出现裂痕。韩联社报道，驻韩美军表示将配合韩方并交还基地，以打消这些忧虑。

韩国外交部长官康京和本周晚些时候将在平泽基地会晤驻韩美军司令罗伯特·艾布拉姆斯。康京和的办公室说，两人会晤旨在强调韩美同盟的重要性。（郑昊宁）【新华社微特稿】

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