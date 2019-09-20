美欲打造太空联盟“小圈子” 太空军事化风险加剧

美国太空司令部司令约翰·雷蒙德17日暗示，美国欲与“五眼联盟”及其他盟友打造太空联盟“小圈子”，以主导制定太空活动的“游戏规则”。显然，太空军事化的风险正进一步加剧。

雷蒙德当天在马里兰州参加美国空军协会的年度会议时称，美国太空司令部正与“五眼联盟”以及法国、德国和日本紧密合作。同时，美国与“更多国家”有数据和服务共享协议。

这是雷蒙德8月底出任太空司令部第一任司令官以来首次发表公开演讲。

“五眼联盟”是由美国、英国、加拿大、澳大利亚和新西兰组成的英语国家情报共享团体。

雷蒙德还称，太空司令部将采取措施防止正处于研发阶段的数以百计小型宽带卫星遭拦截。他没有披露这项计划的具体细节。

雷蒙德提及《外层空间条约》。在他看来，这项条约只提及不能部署“核武器”，没有涉及卫星武器和干扰通信的技术。他援引美国电影《狂野西部》的名称，暗示如今太空领域缺乏规则和秩序。

《外层空间条约》禁止在太空部署大规模杀伤性武器，只允许和平利用月球等天体。100多个国家签署这份协议，美国是缔约方之一。显然，美国所作所为，有悖于联合国相关决议精神。

雷蒙德称，太空司令部关注具有防御功能的卫星。现阶段，太空司令部与美国太空探索技术公司、维珍轨道公司等太空技术企业接洽，涉及“星际链接”、波音747型飞机改装为空中卫星发射平台等项目。

美国总统唐纳德·特朗普8月29日宣布设立第11个联合作战司令部，即太空司令部，以确保美国“在太空的统治地位永不受质疑和威胁”，而下一步是组建第六个军种“太空军”。

包括前国防部长詹姆斯·马蒂斯在内的多名美国防务界人士反对组建“太空军”，认为空军足以承担太空作战职责，组建新军种浪费国防经费，导致机构臃肿，属多余之举。

一些批评人士说，美国设立太空司令部等动作有可能引起太空军备竞赛，加剧太空军事化风险，从而破坏战略稳定，损害国际安全。（王逸君）（新华社专特稿）

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