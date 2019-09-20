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中国常驻联合国代表：不应将叙利亚人道问题政治化

2019年09月20日08:37  来源：人民网-国际频道
 

人民网联合国9月19日电 （记者 李晓宏）中国常驻联合国代表张军19日表示，对于叙利亚全境内的各类人道问题，应全面看待、平衡推进，而不是选择性地关注某些问题，更不应将人道主义问题政治化。

当日，安理会对比利时、德国、科威特提出的叙利亚人道问题决议草案付诸表决，中国投了反对票。

张军在投票后的解释性发言中表示，安理会密切关注叙利亚人道局势，多次就此召开专门会议。关于伊德利卜问题，8月31日起，俄罗斯、叙利亚政府在伊德利卜实施停火，并总体得到维持。国际社会有关各方外交努力正在继续，伊德利卜局势朝着积极方向发展。在此背景下，强推表决有重大分歧的决议草案，显然不具建设性，不会产生应有的效果。

张军说，恐怖组织在叙利亚西北部地区不断扩大自身势力范围，是伊德利ト人道问题的根源，也是该地区安全稳定的重大隐患。安理会应团结一致，共同应对这一严峻挑战。中方建设性地参与了案文磋商，并提出了合理修改意见。但很遗憾，刚刚表决的草案未触及问题本质，未解决中方核心关切，因此中方投了反对票。

他指出，叙利亚人道局势是非常复杂敏感的问题，国际社会必须充分尊重叙利亚主权、独立、统一和领土完整，充分听取叙利亚政府的意见，通过政治手段寻求叙利亚问题的全面解决方案。同时，应高度重视叙利亚战后重建和经济社会发展，帮助叙利亚人民过上和平、稳定和幸福生活。

他表示，中方同样高度重视叙利亚人道局势。正因如此，中国同俄罗斯一道提出了替代决议草案，综合考虑叙利亚人道和反恐问题，包括要求反恐必须遵守国际法、确保人道准入等内容，体现了叙利亚人民的人道主义需求。希望各成员支持该草案。

“必须指出，中方坚决拒绝英国、美国对中国的无端指责。”张军说，中国根据事情本身的是非曲直，并从叙利亚人民的利益出发，独立决定自己的投票立场。任何国家都无权对此说三道四。他强调，当前叙利亚的局面和叙人民的苦难，恰恰是有些国家的错误行动所致，真正应该反思的正是这些国家。

(责编：燕勐、贾文婷)
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