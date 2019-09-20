伊拉克表示不会加入在海湾地区护航的军事力量

新华社巴格达9月19日电（记者白平）伊拉克外交部19日表示，伊拉克不会加入任何在海湾地区护航的军事力量。

伊拉克通讯社援引伊外交部发言人艾哈迈德·萨哈夫的话报道说，伊拉克不会加入任何在海湾地区护航的军事力量，并反对以色列参与。萨哈夫说：“海湾地区的安全是海湾国家的责任。”

另据伊拉克外交部发表的声明，伊拉克外长哈基姆当天与伊朗外长扎里夫通电话，讨论了维护中东地区安全与稳定问题。

近来，美国在游说盟国加入所谓维护海湾地区航行安全的“护航联盟”。分析人士认为，美国有意渲染“伊朗威胁”，进一步向伊朗施压。以色列外长卡茨8月曾表示，以色列将加入美国倡议在海湾建立的“护航联盟”。

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