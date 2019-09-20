人民网>>国际

伊拉克表示不会加入在海湾地区护航的军事力量

2019年09月20日08:37  来源：新华网
 

　　新华社巴格达9月19日电（记者白平）伊拉克外交部19日表示，伊拉克不会加入任何在海湾地区护航的军事力量。

　　伊拉克通讯社援引伊外交部发言人艾哈迈德·萨哈夫的话报道说，伊拉克不会加入任何在海湾地区护航的军事力量，并反对以色列参与。萨哈夫说：“海湾地区的安全是海湾国家的责任。”

　　另据伊拉克外交部发表的声明，伊拉克外长哈基姆当天与伊朗外长扎里夫通电话，讨论了维护中东地区安全与稳定问题。

　　近来，美国在游说盟国加入所谓维护海湾地区航行安全的“护航联盟”。分析人士认为，美国有意渲染“伊朗威胁”，进一步向伊朗施压。以色列外长卡茨8月曾表示，以色列将加入美国倡议在海湾建立的“护航联盟”。

(责编：楚天舒(实习生)、贾文婷)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 

相关专题

深度阅读

【大使说】黄志良：见证中古建交历史时刻        从古巴到智利再到阿根廷、巴西和委内瑞拉，黄志良用他四十余年的外交生涯，亲历并见证了中拉关系从一片空白，到打开缺口，再到飞速发展的历程。近日，中国前驻巴西圣保罗总领事、前驻尼加拉瓜、前驻委内瑞拉大使黄志良做客人民网，为我们讲述他亲历的中拉风云变幻。【详细】

国际|国际观察|新中国成立70年·大使说

【大使说】周晓沛：不辱使命，终身磨一剑        从“山娃子”到外交官，周晓沛大使的奋斗之路并非一帆风顺，却始终砥砺前行，点亮了熠熠生辉的人生。本期“大使说”，让我们走近中国前驻乌克兰、波兰、哈萨克斯坦大使周晓沛，聆听他四十年外交生涯的苦与乐。【详细】

国际|国际观察|新中国成立70年·大使说
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

地方领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2019 by www.people.com.cn. all rights reserved