报告显示气候变化相关灾害可能导致需人道援助人数翻倍

新华社联合国9月19日电（记者林远）红十字会与红新月会国际联合会19日在此间发布的一份报告显示，到2050年，每年因气候变化所致灾害而需要人道主义援助的人数可能会超过2亿人，几乎是当前1.08亿人的两倍。
9月19日，在位于纽约的联合国总部，红十字会与红新月会国际联合会主席弗兰西斯科·罗卡（后左）出席新闻发布会。 新华社记者 李木子 摄
这份名为《无所作为的代价》的报告说，因气候变化导致的风暴、干旱和洪水等灾害将使全球需要人道主义援助的人数大幅增加，到2030年，与此相关的支出可能升至每年200亿美元。
对此，红十字会与红新月会国际联合会主席弗兰西斯科·罗卡表示，越来越多的气候灾害给援助机构和捐助者带来巨大压力。他呼吁在应对气候变化方面增大投入，以减少灾害风险，避免援助开支不断膨胀。
报告同时指出，如果大力推动包容型和气候智能型经济发展，全球需要人道主义援助的人数将下降，到2030年可能降至每年6800万人，到2050年甚至可能进一步降至1000万人。
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