也门东部发生路边炸弹袭击致25名平民死伤

新华社科威特城9月19日电（记者聂云鹏 王薇）亚丁消息：也门安全部门官员19日说，也门东部哈德拉毛省当天发生路边炸弹袭击事件，造成4名平民死亡、21人受伤。

一名不愿透露姓名的也门安全部门官员告诉新华社记者，一辆载有46名平民的大巴在哈德拉毛省东部边境地区行驶时遭遇路边炸弹袭击，造成人员伤亡，伤者中6人伤势严重。初步调查显示，炸弹袭击目标是途经此地的沙特阿拉伯领导的多国联军部队。

19日早些时候，沙特领导的多国联军一支部队在哈德拉毛省中部希巴姆市巡逻时遭遇路边炸弹袭击，6名军人当场身亡，另有11人受伤。

目前尚无任何组织宣布制造了这两起袭击事件。上述安全部门官员告诉新华社记者，从作案手法看，这两次袭击极有可能是“基地”组织阿拉伯半岛分支所为。

2009年，“基地”组织在沙特阿拉伯和也门的分支合并为“基地”组织阿拉伯半岛分支。2011年，也门国内发生动乱导致政权更迭，局势持续动荡，“基地”组织阿拉伯半岛分支趁机扩大在也门的势力范围。

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