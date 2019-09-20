中国的发展是世界的机遇（人民观点）

在全球产业分工深度融合、经济全球化势不可挡的今天，中国这样一个超大规模的国家走向现代化，给世界经济带来的贡献是全方位的

中国开放的大门越开越大，在推动中国经济迈向更高发展阶段的同时，也为各国提供了广阔的市场机遇、投资机遇和增长机遇

“中国无疑是我们最大、最重要的市场”“希望未来能携手中国企业，实现共同发展”……不久前，一场以“贸易、开放与共享繁荣”为主题的中国发展高层论坛专题研讨会上，来自海外企业家的声音传递出对中国经济的信心，也折射出一个重要共识：中国的发展进步对于世界意义重大。

观察中国的70年，要看中国取得了什么成就，也要看中国为世界作出了什么贡献。习近平总书记强调，“中国的发展是世界的机遇，中国是经济全球化的受益者，更是贡献者。”在新中国成立70年之际回望，越发感受到这句话沉甸甸的分量。用短短几十年时间走完了发达国家几百年走过的发展历程，在世界经济大潮中“经风雨、见世面”，如今，中国经济成长为狂风骤雨掀不翻的大海。世界第二大经济体、制造业第一大国、货物贸易第一大国、商品消费第二大国、外资流入第二大国，外汇储备连续多年位居世界第一……在中国人民手中，不可能变成了可能，也为世界提供了前所未有的机遇。

在全球产业分工深度融合、经济全球化不可逆转的今天，中国这样一个超大规模的国家走向现代化，给世界经济带来的贡献是全方位的。中国对全球经济增长连续多年保持30%左右的贡献率，连续13年位居世界第一。正因如此，国际社会将中国视为全球和平发展的“稳定锚”，世界繁荣进步的“发动机”，各国合作共赢的“助推器”。外媒感慨，“世界曾以为它将改变中国。然而中国取得了如此壮观的成功，它已经改变了世界。”

70年来，中国开放的大门越开越大，在推动中国经济迈向更高发展阶段的同时，也为各国提供了广阔的市场机遇、投资机遇和增长机遇。从“引进来走出去”，到全方位对外开放新格局，中国的发展充分说明了“相通则共进，相闭则各退”的道理。从“世界工厂”到“世界市场”，中国广阔的市场空间为各国提供了大量就业机会，强劲的消费能力让各国商品和服务打开更多“想象空间”。从中法合作的台山核电站一期竣工，到世界五百强企业纷纷落户中国，从首届中国国际进口博览会吸引3617家境外企业参展、短短6天成交额达到578亿美元，到来自世界各地的科技产品、优质农产品进入了寻常百姓的生活，正是在分享中国发展机遇中壮大了各国企业、造福了各国人民，也让越来越多人认识到“错过了中国，就错过了未来”。

发展是各国的最大公约数，中国人民张开双臂欢迎各国人民搭乘中国发展的“快车”“便车”。今天，“一带一路”倡议从“大写意”到“工笔画”，在世界范围从容铺展，绘就了一幅沿线国家共同发展、合作共赢的生动图景。截至2018年底，中国企业对沿线国家直接投资超过900亿美元，新签对外承包合同额超过6000亿美元；中欧班列已联通亚欧大陆16个国家的108个城市，累计开行1.3万列。马尔代夫跨海大桥连通岛屿，黑山共和国高速公路穿越群山，白俄罗斯发展起了轿车制造业……既有真诚的态度，也有具体行动，中国提供的广阔机遇“唤醒那些正在沉睡的市场”，串联起各国人民谋求发展的梦想。

中国的发展将给世界带来什么？对于这一问题，时间无疑给出了最好的回答。70年来的发展早已证明，中国给世界带来的是机遇不是威胁，是和平不是动荡，是进步不是倒退。新时代的中国，将继续为世界经济增长开辟新空间，为国际贸易和投资搭建新平台，为增进各国民生福祉作出新贡献。

《 人民日报 》（ 2019年09月20日 05 版）

(责编：刘晗璐(实习生)、贾文婷)