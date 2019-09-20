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第五届中国-欧盟电影节在比利时拉开帷幕

2019年09月20日08:10  来源：人民网-国际频道
 

人民网布鲁塞尔9月20日（记者 郑彬）当地时间9月19日，第五届中国-欧盟电影节开幕式在比利时首都布鲁塞尔成功举办。中国驻欧盟使团教育文化处车伟民公参、中国国家电影局丁立副巡视员、欧洲议会欧中友好协会主席德里克·沃恩爵士等150多名中外嘉宾共同出席。

车伟民公参在致辞中表示，近年来，中欧间人文交流频繁，已成为中欧关系的三大支柱之一。双方在电影、电视、音乐、舞蹈等领域的合作全面展开，增进了双方民众的相互了解与友谊。明年上半年，中欧高级别人文交流机制第五次会议将在布鲁塞尔举行，中方期待进一步增进与欧洲人民间的友好情谊，为中欧全面战略伙伴关系的发展注入新的活力。

丁立副巡视员介绍说，近年来中欧在电影领域保持着密切交流与合作，迄今已在中国举办了十一届欧盟电影展，此外，中国每年还引进30余部欧盟国家影片进入院线发行，并与欧盟国家合作摄制了10余部合拍影片，让中国观众领略到了欧盟国家电影的独特魅力。中欧电影人交流日趋紧密，增进了相互了解，电影已成为促进双方“民心相通”的有效渠道。

德里克·沃恩爵士则表示，中国-欧盟电影节从人文艺术的层面促进了欧洲和中国的交流和互动，它不仅增进了双方人民间的感情，也以电影为媒介带动了中欧间更深层次的合作。中国作为一个崛起中的大国，她的文化、历史和现状需要被世界各国人民更多的了解，而本次电影节就将通过艺术的方式，向欧洲人民讲述中国的故事，增进对中国的了解。

中国-欧盟电影节创办于2015年，至今已向欧洲观众展映了近百部优秀的中国电影作品。在中欧双方的共同努力下，电影节的影响力不断扩大，已成长为中欧文化交流中的重要品牌，也为欧洲民众了解中国文化、历史、社会发展提供了重要窗口。对此，电影节组委会副秘书长袁梦倩女士在接受记者采访中表示，希望通过中欧电影节这个平台，推动双方文化产业实现双向、多元的良性互动，促进中欧电影文化艺术的融合。

本届电影节由中国儿童少年电影协会主办，中欧电影节组委会、欧盟中国联合创新中心承办，并受到中国国家电影局和中国驻欧盟使团的大力支持。电影节将持续到本月24日，期间将有《流浪地球》、《长征》、《阿依达》、《奔跑的少年》等多部优秀电影作品上映。

(责编：燕勐、贾文婷)
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