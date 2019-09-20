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周强率中国法院代表团访问希腊

2019年09月20日06:38  来源：人民网－人民日报
 

　　新华社雅典9月18日电  9月16日至18日，最高人民法院院长周强率中国法院代表团对希腊进行友好访问。

　　访问期间，周强分别会见希腊议会议长塔苏拉斯、副总理皮克拉梅诺斯、最高法院院长察拉加尼季斯、最高行政法院院长萨克拉洛普鲁、审计法院院长赛奥多卡杜、最高法院检察长普里奥塔斯、议会副议长阿萨纳修、司法部长齐亚拉斯等，并签署两国最高法院交流与合作谅解备忘录。

　　周强与希腊司法界进行了深入交流，就进一步加强双方司法交流合作，共同营造良好法治环境，巩固和深化两国友好关系，推进“一带一路”合作达成广泛共识。


　　《 人民日报 》（ 2019年09月20日 04 版）
(责编：岳弘彬)
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