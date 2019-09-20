斯里兰卡总统西里塞纳会见陈敏尔

新华社科伦坡9月19日电 （记者唐璐）9月18日，斯里兰卡总统西里塞纳在科伦坡会见中共中央政治局委员、重庆市委书记陈敏尔。

陈敏尔首先转达习近平主席的亲切问候和良好祝愿。他说，习近平主席同阁下多次会晤，为新时期中斯关系发展指明了方向。中国共产党愿同斯各政党深化治国理政经验交流，推动中斯真诚互助、世代友好的战略合作伙伴关系不断向前发展。重庆愿落实好两国元首重要共识，加强同斯地方务实合作，为高质量共建“一带一路”提供更多助力。

西里塞纳请陈敏尔转达对习近平主席的诚挚问候。他说，斯政府和人民珍视斯中传统友谊，感谢中方长期以来在国际舞台上为斯仗义执言，铭记中国给予斯的无私帮助，赞赏中国为维护多边主义、促进全球发展作出的突出贡献。斯各政党坚定支持“一带一路”建设，愿深化同中国共产党交往，加强扶贫、党建等方面经验交流互鉴，推动两国各领域合作取得更多进展。欢迎重庆积极参与斯国家发展建设。

应统一国民党邀请，陈敏尔于9月17日至19日率中共代表团访斯。其间，陈敏尔还分别会见了斯总理维克勒马辛哈、前总统拉贾帕克萨，考察科伦坡港口城、科伦坡国际集装箱码头等项目，并在斯议长贾亚苏里亚陪同下参观了班达拉奈克国际会议大厦。

《 人民日报 》（ 2019年09月20日 04 版）

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