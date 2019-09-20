综合消息：沙特公布石油设施遇袭初步调查结果 联合国专家组赴沙特调查

新华社北京9月19日电 沙特阿拉伯两处石油设施14日遭无人机袭击事件持续发酵。沙特18日公布袭击事件初步调查结果，并展示了在袭击现场收集的伊朗导弹和无人机残骸。联合国秘书长古特雷斯同日表示，已派专家组赴沙特调查袭击事件。

沙特国防部18日在首都利雅得召开新闻发布会，公布沙特石油设施遇袭事件初步调查结果。国防部发言人图尔基说，调查显示，袭击中使用了18架无人机和7枚导弹，其中包括伊朗生产的无人机和导弹。这些攻击“毫无疑问”得到伊朗支持，确切发射地点仍待确定。

图尔基还说，袭击现场的弹道痕迹证明袭击是从沙特北部而来，而非胡塞武装宣称的也门。他表示，沙特有能力捍卫其基础设施，同时呼吁国际社会对袭击者采取“必要和严厉的措施”。

古特雷斯18日在联合国举行记者招待会时表示，联合国专家组已赶赴沙特调查袭击事件，调查结果将向安理会报告。古特雷斯再次对袭击表示强烈谴责。他说，此次袭击造成海湾地区局势“戏剧性升级”。国际社会绝对有必要制止此类局势升级，绝对有必要为避免海湾地区出现严重对抗创造条件。他警告说，海湾地区的严重对抗将对该地区以及全球造成灾难性后果，袭击对全球石油市场立即造成冲击即是例证。

沙特王储穆罕默德·本·萨勒曼18日在沙特红海沿岸城市吉达会见到访的美国国务卿蓬佩奥时说，此次袭击目的是破坏地区安全，破坏全球能源供应以及全球经济。

蓬佩奥在会谈中表示，沙特领土遭到袭击是直接对沙特发动的“战争行为”。美国强烈谴责此次袭击事件，并支持沙特政府邀请国际专家参与调查攻击来源。他还说，袭击并非来自也门胡塞武装，也没有证据表明袭击是从伊拉克发动的。

美国总统特朗普18日表示已下令让财政部长大幅加强对伊朗制裁力度。他还说，在如何对待伊朗问题上美国“有很多选项”，其中既包括“终极选项”也包括相对平和的选择。

另据沙特通讯社18日援引沙特国防部一位未具名官员的话报道，沙特已加入美国主导的“护航联盟”，旨在遏制和打击威胁海上航行和全球贸易的行为。这一联盟作业范围包括霍尔木兹海峡、曼德海峡和阿曼湾，成员还包括澳大利亚、巴林和英国。此外，阿联酋通讯社19日援引阿外交部高级官员萨利姆·扎比的话说，阿联酋决定加入这一联盟。

数架无人机14日凌晨袭击沙特国家石油公司两处石油设施并引发火灾。沙特方面表示袭击致使沙特原油供应每日减少570万桶，这一数字约占沙特石油日产量50%和全球石油日供应量5%。也门胡塞武装宣布袭击事件是该武装所为，但美国指称伊朗是此次袭击的幕后黑手。伊朗外交部15日对此说法予以否认和谴责。（参与记者：涂一帆、尚绪谦、刘晨、刘品然、苏小坡）

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