中国“蚂蚁森林”项目获联合国“地球卫士奖”

新华社内罗毕9月19日电（记者杨臻 殷晓圣）联合国环境规划署19日在位于肯尼亚首都内罗毕的总部宣布，中国移动支付平台支付宝推出的“蚂蚁森林”项目获得联合国最高环保荣誉——“地球卫士奖”。这也是中国绿色创新项目和环保人士连续第三年获此奖项。

联合国环境规划署在当天发布的一份声明中说，“蚂蚁森林”项目成功将5亿人的环保善举转化为种植在荒漠化地区的1.22亿棵树，获颁“地球卫士奖”中的“激励与行动奖”。

“‘蚂蚁森林’展示了如何通过技术，激发全球用户的正能量和创新行动，从而改变我们的世界。”联合国环境规划署执行主任英厄·安诺生在声明中说，这样的项目“充分调动了人类的聪明才智，激发创新行动，助力我们创造一个更美好的世界”。

据介绍，“蚂蚁森林”由蚂蚁金融服务集团（简称蚂蚁金服）于2016年8月在支付宝平台推出，用户通过在“蚂蚁森林”里记录自己日常生活中的绿色出行、在线支付水电费等低碳行动积攒“绿色能量”，在手机里“种树”。用户每养成一棵树，“蚂蚁森林”和公益伙伴就会在荒漠化地区种下一棵真正的树。截至今年8月，5亿“蚂蚁森林”用户累计碳减排792万吨，在荒漠化地区种树1.22亿棵。

“我们很荣幸获得联合国‘地球卫士奖’，”蚂蚁金服董事长兼首席执行官井贤栋在公司当天发表的一份声明中说，“‘蚂蚁森林’诠释了我们一直坚信的：技术可以而且应该被用于社会公益。”

“地球卫士奖”是联合国表彰环境保护行动的最高奖项，每年颁发一次。2017年，中国塞罕坝林场建设者荣获其中的“激励与行动奖”；2018年，浙江省“千村示范、万村整治”工程同样荣获这一类别奖项。

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