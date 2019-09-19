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阿富汗东部无人机空袭致18名平民死亡

2019年09月19日21:34  来源：新华网
 

　　新华社喀布尔9月19日电（记者陈鑫　邹德路）阿富汗警方19日说，北约驻阿联军18日在阿东部楠格哈尔省发动无人机空袭，造成18名平民死亡。

　　楠格哈尔省警察局发言人马巴里兹·阿塔尔告诉新华社记者，北约驻阿联军18日在楠格哈尔省霍吉亚尼地区对“伊斯兰国”武装分子的疑似藏身处发动无人机空袭，有18名平民在空袭中丧生，另有6名平民受伤。阿塔尔说，空袭发生时，这些平民正在山区里采集松果。

　　阿塔尔表示，当地警方正就此事展开调查，更多细节将在调查结束后向媒体公布。

　　联合国数据显示，2018年全年，北约驻阿联军发动的空袭共造成393名平民死亡、239名平民受伤。

(责编：崔越、杨牧)
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