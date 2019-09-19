“舌尖上的中国”美食节在波兰举行

人民网华沙9月17日电（记者 于洋）为庆祝中华人民共和国成立70周年和中波建交70周年，由中国驻波兰大使馆筹办的“舌尖上的中国”美食节17日在波兰首都华沙举行新闻发布会，希望通过美食让更多波兰民众感受中华文化。

在新闻发布会现场，5位来自山东的名厨在中国驻波兰大使馆现场展示了精湛厨艺：福山拉面细如发丝，气球上切肉丝出神入化，糖醋鲤鱼鲜香味美……近距离品尝中国八大菜系之一的鲁菜后，嘉宾意犹未尽、赞不绝口。

中国驻波兰大使馆文化参赞张忠华介绍说，中华美食文化博大精深，是了解中华文明的一个窗口。在为期5天的美食节期间，波兰华沙的12家中餐馆将为食客准备不同菜系的精美菜品，并提供折扣优惠，希望更多的波兰当地民众体验中国美食，感受中国文化。

山东省海外联谊会副会长赵强说，此次山东省侨办携“中餐繁荣·味道山东”项目赴波参加“舌尖上的中国”美食节，目的是进一步推动海外中餐业发展，弘扬传播中华优秀传统文化，促进中波交流合作。

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