外交部:敦促美方停止利用涉藏问题干涉中国内政

人民网北京9月19日电 据外交部网站消息，外交部发言人耿爽今日主持例行记者会。

问：据报道，18日，美众议长佩洛西同众院两党议员就“2019年香港人权与民主法案”举行记者会，并邀请黄之锋、何韵诗等参加。佩称参众两院两党都支持该法案。中方对此有何评论？

答：近期中方已经多次就美方干涉香港事务的错误言行表明严正立场。佩洛西等美国政客仍然是非不分，公然举行记者会威胁推动涉港议案并同“港独”分裂分子进行接触，对香港事务说三道四，粗暴干涉中国内政，中方对此表示强烈不满和坚决反对。

我要重申，香港事务纯属中国内政，不容任何外国势力干涉。我们强烈敦促美方恪守国际法和国际关系基本准则，切实尊重中国主权，停止以任何形式干预香港事务，停止推动审议有关涉港议案，停止为香港暴力激进势力和“港独”分裂分子站台，停止对损害香港特区繁荣稳定的言行推波助澜。

问：据报道，缅甸全国和解与和平中心（NRPC）与克钦独立军、果敢同盟军、德昂民族解放军和若开军等4支缅北民地武于9月17日在景栋成功举行和谈，双方达成多项共识并签署了会议纪要。中方对此有何评价？

答：中方坚定支持缅甸和平进程，一贯主张并推动缅甸各方通过对话协商化解分歧。缅甸全国和解与和平中心与4支缅北民地武和谈取得进展，对缓和缅北局势、维护中缅边境和平稳定具有重要意义，中方对此表示欢迎。我们希望相关各方继续保持和谈势头，增进共识、积累互信，推动和谈不断取得进展。同时保持最大克制，切实维护缅北及中缅边境地区和平稳定。中方也将继续为缅甸和平进程发挥建设性作用。

问：据了解，俄罗斯与中国分别向联合国安理会提交叙利亚伊德利卜地区停火决议草案，主张停火不能影响打击恐怖分子的行动。中方能否确认相关信息？

答：中方一直高度关注叙利亚伊德利卜局势，并对恐怖组织再度活跃表示关切。中方一贯主张统一标准，打击所有被安理会列名的恐怖组织。当前形势下，安理会应支持维护该地区稳定，推动叙政治进程取得进展，不能停止反恐努力。基于上述考虑，中方同俄罗斯一道提交有关安理会决议草案，我们希望得到各方的支持。

问：近日，部分美国议员向美国会众院提交“2019年西藏政策及支持法案”。中方对此有何评论？

答：近日，美国部分议员向国会众院提出所谓“2019年西藏政策及支持法案”。这一法案严重违反国际关系基本准则，粗暴干涉中国内政，向“藏独”分裂势力发出严重错误信号。中方对此表示坚决反对。

西藏事务纯属中国内政，不容任何外国势力干涉。我们敦促美方充分认清涉藏问题的高度敏感性，停止推动相关法案，停止利用涉藏问题干涉中国内政。

问：据报道，白宫正考虑特朗普总统是否在24日联大发表演讲时提及涉疆问题，美国副总统彭斯和国务卿蓬佩奥也可能在联大期间提及涉疆问题，美方还将召开涉疆问题会议。请问中方对此有何评论？

答：我昨天已经回答了相关提问。即将举行的第74届联合国大会一般性辩论，为国际社会围绕事关世界和平与发展的重大问题进行讨论提供了重要平台和契机。如果有国家在此期间借机对他国内政说三道四，企图干涉他国内政，那将是不合时宜、不得人心，也是不会得逞的。

至于涉疆问题，我要再次重申，新疆事务纯属中国内政，外国无权干涉。近期美方官员多次罔顾事实，打着人权的幌子，对中国治疆政策说三道四，中方对此坚决反对。

涉疆问题不是民族、宗教、人权问题，而是反分裂反暴恐问题。新疆的反恐斗争和去极端化工作取得显著成效，已经近3年没有发生暴恐事件，相关举措最大限度保障了各族人民的生命权、健康权、发展权等，为国际反恐事业做出了重要贡献。近千名外国使节、国际组织官员、媒体人士先后访问新疆，都对当地依法打击和预防恐怖主义表示认可和赞许。我们敦促美方尊重事实真相，停止以人权为名，行干涉他国内政之实。

如果美方真的关心人权，就应该花大力气解决自身存在的枪支泛滥、贫富分化、性别歧视、社会治安等问题，就应该高度重视人权高专报告中提出的关切，解决针对难移民的暴力、长期羁押、阻碍人道主义救助等问题，停止任何导致难民儿童同家人分离的行为，就应该停止动辄搞单边制裁肆意侵犯他国人民的人权。

问：沙特方面称，他们展示了能够证明伊朗是沙特石油设施遇袭幕后主使的“确凿证据”。中方是否相信沙特方面的说法？

答：我们注意到有关报道。希望事件得到全面、客观、公正调查。同时，中方呼吁有关方面避免采取导致地区局势紧张升级的行动，共同维护地区的和平稳定。

问：台湾“邦交国”图瓦卢刚刚选出新总理。中方是否已同图瓦卢接触并讨论建交问题？

答：中方的立场是一贯的、明确的。我们愿意在一个中国原则及和平共处五项原则基础上，同世界各国发展友好合作关系。

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