印度政府宣布将全面禁止电子烟

新华社新德里9月19日电 印度财政部长西塔拉曼18日宣布，印度将全面禁止电子烟的生产、进出口、销售及广告等相关业务，这项禁令已获内阁批准，即将以“行政命令”的形式正式颁布。

西塔拉曼当天在一个记者会上宣布了这一消息。据介绍，这项禁令不直接适用于吸电子烟的行为，但它意味着印度电子烟使用者将不能合法购买相关产品。首次违反该禁令者将可能被处以约1400美元罚款或1年监禁，或同时被处以这两项处罚，多次违反者可能面临最高3年的监禁和将近7000美元罚款。

“这些新奇的（电子烟）产品有着迷人的外观和多种口味，对它们的使用呈指数级增长，特别是在发达国家，尤其是在青少年中达到了流行性程度，”印度政府在一份公报中说。

印度有超过1亿成年吸烟者，是全球烟草业主要市场。电子烟主要由电池、加热蒸发装置和一个装有烟液的烟管组成，可通过雾化手段将含有尼古丁的烟液变成蒸气让使用者吸入，一些吸烟者把它当作传统香烟的替代品。然而世界卫生组织曾发布报告称，没有充足证据表明电子烟有助于戒烟。

美国卫生部门曾多次提示电子烟可能带来的健康风险，目前正对超过450例与使用电子烟有关的严重肺病病例展开调查。今年8月7日，美国食品和药物管理局表示已收到127例在使用电子烟后癫痫发作的病例报告，并正在对电子烟是否为直接原因进行调查。美国卫生与公众服务部本月11日宣布，其下属的药管局将在未来数周内出台规定，禁止销售非烟草味的电子烟产品，以控制越来越多青少年吸电子烟的趋势。

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