人民网>>国际

印度政府宣布将全面禁止电子烟

2019年09月19日16:48  来源：新华网
 

　　新华社新德里9月19日电 印度财政部长西塔拉曼18日宣布，印度将全面禁止电子烟的生产、进出口、销售及广告等相关业务，这项禁令已获内阁批准，即将以“行政命令”的形式正式颁布。

　　西塔拉曼当天在一个记者会上宣布了这一消息。据介绍，这项禁令不直接适用于吸电子烟的行为，但它意味着印度电子烟使用者将不能合法购买相关产品。首次违反该禁令者将可能被处以约1400美元罚款或1年监禁，或同时被处以这两项处罚，多次违反者可能面临最高3年的监禁和将近7000美元罚款。

　　“这些新奇的（电子烟）产品有着迷人的外观和多种口味，对它们的使用呈指数级增长，特别是在发达国家，尤其是在青少年中达到了流行性程度，”印度政府在一份公报中说。

　　印度有超过1亿成年吸烟者，是全球烟草业主要市场。电子烟主要由电池、加热蒸发装置和一个装有烟液的烟管组成，可通过雾化手段将含有尼古丁的烟液变成蒸气让使用者吸入，一些吸烟者把它当作传统香烟的替代品。然而世界卫生组织曾发布报告称，没有充足证据表明电子烟有助于戒烟。

　　美国卫生部门曾多次提示电子烟可能带来的健康风险，目前正对超过450例与使用电子烟有关的严重肺病病例展开调查。今年8月7日，美国食品和药物管理局表示已收到127例在使用电子烟后癫痫发作的病例报告，并正在对电子烟是否为直接原因进行调查。美国卫生与公众服务部本月11日宣布，其下属的药管局将在未来数周内出台规定，禁止销售非烟草味的电子烟产品，以控制越来越多青少年吸电子烟的趋势。

(责编：李婷(实习生)、贾文婷)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 

相关专题

深度阅读

【大使说】黄志良：见证中古建交历史时刻        从古巴到智利再到阿根廷、巴西和委内瑞拉，黄志良用他四十余年的外交生涯，亲历并见证了中拉关系从一片空白，到打开缺口，再到飞速发展的历程。近日，中国前驻巴西圣保罗总领事、前驻尼加拉瓜、前驻委内瑞拉大使黄志良做客人民网，为我们讲述他亲历的中拉风云变幻。【详细】

国际|国际观察|新中国成立70年·大使说

【大使说】周晓沛：不辱使命，终身磨一剑        从“山娃子”到外交官，周晓沛大使的奋斗之路并非一帆风顺，却始终砥砺前行，点亮了熠熠生辉的人生。本期“大使说”，让我们走近中国前驻乌克兰、波兰、哈萨克斯坦大使周晓沛，聆听他四十年外交生涯的苦与乐。【详细】

国际|国际观察|新中国成立70年·大使说
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

地方领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2019 by www.people.com.cn. all rights reserved