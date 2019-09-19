阿富汗南部汽车炸弹爆炸15人死亡

新华社喀布尔9月19日电（记者陈鑫 邹德路）阿富汗内政部发言人纳斯拉特·拉希米19日说，阿南部查布尔省首府卡拉特市当日发生一起汽车炸弹袭击事件，造成15人死亡，66人受伤。

查布尔省政府发言人萨亚尔告诉新华社记者，清晨6时左右，一名恐怖分子驾驶载有炸弹的汽车在卡拉特市一家医院外引爆了炸弹。爆炸造成周围多栋建筑被损毁。

萨亚尔说，阿富汗国家安全局在当地的办事处也在袭击地点附近，但该部门无人在爆炸中伤亡。

塔利班随后宣布制造了这起袭击事件，称袭击目标是阿国家安全局在当地的办事处。

阿富汗塔利班近来活动频繁，多次制造爆炸袭击事件。9月17日，塔利班在喀布尔和帕尔万两省制造爆炸袭击，造成总计46人死亡。

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