王泰平：亲历中日邦交正常化 不忘初心不辱使命

人民网北京9月19日电 （陆晓鸥）1972年9月25日，日本内阁总理大臣田中角荣访问中国，双方发表《中日联合声明》，实现了中日邦交正常化，翻开了中日关系的新篇章。47年来，两国关系虽历经风雨，仍不断发展前行，这离不开我国驻日外交人员的不懈努力。在新中国成立70周年之际，作为中日邦交正常化的见证者、亲历者和推动者，中国前驻大阪大使衔总领事王泰平做客人民网，为我们讲述他的外交生涯、对中日关系的理解和对中国外交的期待。

从外交官“转型”记者 助力中日邦交正常化

1964年，中日两国通过民间渠道达成了互设贸易机构和互换记者的协议。但由于两国尚未实现邦交正常化等原因，留守东京的中方工作人员只有两人。周恩来总理在得知这一情况后，指示说要尽快派人增员。为及时了解日本的动向，1969年，王泰平作为外交部和新华社联合派驻的第一个驻日记者，启程前往日本。

从王泰平踏上日本国土到1973年8月结束记者生涯，国际上发生了一系列震撼世界的大事。从基辛格秘访北京，到尼克松总统访华，中美关系解冻；中国恢复在联合国的合法席位。围绕中国的国际形势发生的重大变化，使日本受到猛烈冲击，中日恢复邦交问题也成为日本内政的焦点。

1971年，王泰平等驻日工作者受到周总理单独接见后，他们的工作方向和目标更加明确，逐步将重点转移到早日实现邦交正常化上来。他们夜以继日地工作，积极接近各政党、经济界、文化界和媒体上层，了解情况，做促进工作。“值得欣慰的是，我们综合各方面的信息，做出了田中上台后会着手解决中国问题的判断，为中央决策提供了有价值的参考。我非常怀念周总理，他对我们东京工作的悉心指导起了非常关键的、不可替代的作用。”

1972年，日本内阁总理大臣田中角荣成功访华，实现了中日邦交正常化。这不仅是中日关系史上划时代的事件，更牵动了整个世界，改变了国际关系格局。

王泰平大使接受人民网专访（记者陈建军 摄影）

20年驻日工作 见证中国综合国力不断强盛

记者生涯让王泰平有机会零距离接触日本社会，广交各界朋友。这段经历，为他日后的对日外交工作打下了坚实的基础。

在那段时间里．新闻话题和外交课题如此集中地出现，对一个新闻记者和一个外交官而言，堪称一个千载难逢的黄金时代。“我能在一个话题沸腾的特殊时期，作为一名记者进行采访活动，正是求之不得；而作为一个外交官，能在中日关系大转折的历史时刻，身置第一线，入微地观察形势把握动向，推动并见证中日邦交正常化的进程，更是三生有幸。”

王泰平前后六次常驻日本，总共20多年，他不仅见证了中国综合国力的强大，更看到了祖国改革开放以后，由穷变富、由弱到强的发展历程，亲身感受到中国崛起产生的巨大国际效应。

王泰平大使会见日本前首相中曾根康弘（照片由王泰平提供）

推动中日关系发展 媒体应发挥积极作用

在回归外交事业后，王泰平更是将自己对媒体的思考融入到外交工作实践中。

传统媒体和网络媒体都是舆论的引导者，中日关系的改善，媒体的作用非常重要。教训告诉我们，现代国际关系必须有一个良好的媒体环境，让媒体、外交、社会和公众形成良性互动。

他指出，新闻媒体具有社会公器的本质属性。媒体应坚持客观、公正的立场，注意报道动机与效果的统一。不应耸人听闻、猎奇、追求轰动效应；不应对事实进行片面取舍或曲解；不应混淆主流与支流、现象与本质；不应以偏概全，只见树木，不见森林，不报道积极面，一味报道消极面；不应小题大做，将“消极事件”放大，甚至于鸡蛋里挑骨头，加剧误解，损害彼此国民感情。

在被问到中日媒体在今后两国关系发展中应如何发挥作用时，他表示，在两国间出现争议的情况下，制造危机比化解危机容易得多，在促进两国年轻人的交流与理解方面，媒体负有责任。媒体工作者应认清自己的责任，学习本国和亚洲的历史，认清中日两国的共同利益，促进友好，不要人为地制造麻烦。期待两国媒体对改善国民感情、促进两国关系的恢复和发展，起到积极的推动作用。

王泰平大使会见日本前首相村山富市（照片由王泰平提供）

中日关系呈良好发展势头 双方应共同维护

今年是新中国成立70周年，日本也正式开启了“令和”时代。在双方的共同努力下，两国关系经历了一些曲折和反复终于重回正轨，呈现出改善向好的势头。

在采访中，王泰平也对两国间积极动向表示肯定。他说，两国关系重回正常发展轨道，这是共同努力的结果，来之不易，应该共同维护。

谈到中日关系该如何保持住良好发展势头时，他表示，两国首先应该加强经济交流与合作。因为日本是中国的近邻大国，两国处在不同的发展阶段，经济互补性很大。虽然两国已经互为重要经济合作伙伴，但仍有很大潜力和发展空间，应进一步加强合作，包括在“一带一路”平台上的第三方合作，实现双赢。

第二、两国应增强政治互信。 经过四十多年的磨合，两国关系趋于成熟，日本清楚中国的底线和红线在哪里，尊重中方的关切，有利于凝聚共识，使关系更和谐。今后，日本应更加客观看待中国的发展，正确定位中国，切实认识到中国的发展不是威胁，而是机遇，互为合作伙伴，互不构成威胁。

第三、应建设性管控分歧。两国间存在领土、历史等结构性矛盾，应吸取教训，严格恪守四个政治文件和达成的共识，建设性管控分歧，不要让这些问题影响两国关系大局，这符合双方的根本利益。

第四、要加强人文交流。国之交在于民相亲，民之交在于心相知。两国间有必要持续广泛地开展民间交流、文化交流，增进了解，增加亲近感。

王泰平大使在驻大阪总领馆（照片由王泰平提供）

面对贸易保护主义 中日应加强经贸合作

当前，国际形势发生重大变化，逆全球化和贸易保护主义，给国际秩序和多边贸易体系带来了不小的冲击。在此背景下，两国如何应对冲击所带来的负面影响成为具有重要现实意义的课题。

在王泰平看来，这对两国即是挑战，也是机遇。一方面，美国的贸易保护严重干扰了全球产业链的正常运行，给中国和日本的经济发展和贸易带来负面影响，因为在经济全球化的时代，各国贸易都是深度融入全球产业链当中的。

另一方面，这也可能成为进一步发展中日经贸关系的机遇。尤其是在国际格局发生很大变化，中美贸易摩擦加剧的背景下，中日间的经济合作更具有重要意义。日方同中方有许多共同利益。日方主张维护自由贸易和以世界贸易组织为核心的多边贸易体系，愿积极推进区域全面经济伙伴关系协定谈判，加快推进日中韩自贸协定谈判。今后，两国可以继续在产业链层面展开合作，尤其是强化高端制造、电子电器产品等新兴产业方面的贸易往来，通过各种方式实现共赢。两国还可以在“一带一路”等国家战略层面和养老产业方面展开深度合作。

新一代中国外交官应勇于面对挑战和风险

70年来，新中国经历了从站起来，到富起来，再到强起来的发展历程，在各个阶段，我国外交事业都开展得有声有色，不断创造着新的辉煌。

王泰平认为，正是在党中央的直接领导下，中国奉行独立自主的和平外交政策，战胜种种艰难险阻，为国家的安全与发展，为实现中华民族伟大复兴的中国梦，作出了重大贡献。这是新中国外交的根本经验所在。

王泰平指出，习近平外交思想既有对我国既往对外工作思想精髓的继承，更有对传统外交思想的创新、发展和对传统国际关系理论的超越，必须长期坚持，贯彻执行。

对工作在外交一线的新一代外交官，王泰平提出期待：“我们比历史上任何时期都更接近中华民族的伟大复兴，我们面临的挑战和风险更多，遇到的阻力和矛盾很大。这就要求我们外交官更要多做增信释疑的工作，展现中国外交的善意，理解周边国家的担心，照顾周边国家的关切，讲好中国故事。”