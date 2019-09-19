新华社华盛顿9月18日电 新闻分析：再降25个基点 美联储会否续唱“鸽”曲

新华社记者许缘

美国联邦储备委员会18日宣布将联邦基金利率目标区间下调25个基点到1.75%至2%的水平，这是年内美联储第二次降息。分析人士指出，鉴于美国经济暂难脱离低通胀环境且陷入衰退的风险加剧，年内美联储是否还会降息成为外界普遍关注的焦点。

美国经济内外风险并存是美联储降息的主要原因。美联储在声明中表示，降息主要考虑到全球形势对美国经济前景的影响和温和的通胀压力，未来美国经济面临的不确定性犹存。

分析人士指出，美国经济增长遭遇挑战。近日公布的数据显示，二季度美国国内生产总值按年率计算增长2%，低于一季度的3.1%。失业率虽稳定在历史低位，但非农业部门新增就业人口增长放缓。同时，通胀增长乏力，低于美联储设定的2%的目标。纽约联邦储备银行行长约翰·威廉姆斯认为，低通胀是美联储面对的最紧迫问题之一，反映了更广泛的经济前景问题。

在美联储18日公布的季度经济预测中，虽然2019年经济增长预期中值较6月份的预测值增长了0.1个百分点至2.2%，但个人消费支出（PCE）价格指数和核心PCE价格指数或分别仅增长1.5%和1.8%，均未达到目标。同时，与6月份预测相比，今年失业率或小幅增长0.1个百分点至3.7%。

美国经济增长放缓甚至隐现衰退风险还源于贸易政策带来的不确定性导致企业投资下滑、制造业陷入衰退。美联储主席鲍威尔在当天的新闻发布会上表示，贸易政策走向不确定和全球经济放缓导致制造业产出下降，是造成企业投资和出口疲软的主要因素。鲍威尔9月初在瑞士苏黎世大学的演讲中也强调，贸易摩擦正在打压企业投资决策，因为“企业无法确定不稳定的贸易环境能否支撑持续的市场需求”。

此外，美国经济面临的外部风险也在加剧，包括全球经济增长普遍放缓和可能出现的英国“无协议脱欧”等。正如世界银行行长马尔帕斯近日所述，欧洲部分地区处于衰退或接近陷入衰退状态，大部分发展中国家经济增长都有不同程度放缓。他认为，基于最新情况，目前全球经济实际增速或低于6月预计的2.6%。

复杂的内外部经济环境导致美联储内部就未来利率路径选择出现分歧。对美联储尤其是鲍威尔来说，如何平衡分裂的委员会、实现有效沟通并做出下一步政策决议成为挑战。

在本次发布会上，鲍威尔继续强调没有降息预设路线，并表示下一步利率决策将取决于经济数据表现，对未来降息可能性未置可否。他表示，如有必要，美联储不排除采取“更广泛降息”举措的可能性。

更多分析人士预计，继7月和9月两次降息后，美联储或在今年内继续下调利率水平。高盛集团经济学家预计10月美联储将做出年内第三次降息决定，全年降息幅度将是75个基点。摩根士丹利经济学家也认为，美联储在10月再降25个基点的可能性较大。

美联储观察家蒂姆·迪蒂认为，由于贸易政策带来的不确定性不会在短期内完全消散，美联储的担忧难以缓解，美联储或于10月份再下调利率区间，但不太可能大幅降息50个基点。

德意志银行经济学家认为，不断恶化的经济形势导致9月不会是美联储最后一次降息。随着对贸易摩擦敏感度的提高和经济放缓，美联储或将在10月、12月和明年1月会议上分别继续降息25个基点。

美国致同会计师事务所首席经济学家戴安娜·斯旺克预计美联储或在12月再次降息。影响美联储决策的因素包括贸易政策、英国“脱欧”、海外金融环境、中东石油供应情况以及地缘政治局势等。

摩根大通经济学家迈克尔·费罗利则认为，虽然经济前景不确定性依然存在，但今年美联储可能不会再出台进一步宽松的政策。同时，明年也可能保持利率水平不变。

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