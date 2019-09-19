三方联络小组未能就“诺曼底模式”峰会准备工作达成一致

新华社明斯克9月18日电（记者魏忠杰 李佳）乌克兰问题三方联络小组（乌克兰、欧安组织、俄罗斯）18日在白俄罗斯首都明斯克举行例行会谈，但各方未能就俄、德、法、乌四国领导人举行“诺曼底模式”峰会的相关准备工作达成一致。

9月18日，在白俄罗斯首都明斯克，欧安组织特别代表萨伊迪克在会谈后举行的新闻发布会上讲话。新华社发（任科夫摄）

欧安组织特别代表萨伊迪克在会谈后举行的新闻发布会上说，三方联络小组各工作组当天主要讨论了从两处居民点撤兵、交换在押人员及解决当地供水等问题，但各方未能在会谈中签署名为“施泰因迈尔模式”的文件。该模式为政治解决方案，涉及乌东部顿涅茨克州和卢甘斯克州特殊地位的问题。

根据俄、德、法、乌四国领导人政治顾问一周前在电话会谈中达成的一致意见，本次三方联络小组应在“施泰因迈尔模式”文件上签字，此后四国外长将举行会谈，为四国领导人举行“诺曼底模式”峰会做准备。有分析认为，由于当天未能签署“施泰因迈尔模式”文件，“诺曼底模式”峰会能否顺利举行还是未知数。

萨伊迪克同时表示，三方联络小组达成的“收粮季”停火自今年7月21日起实行，是乌东部爆发冲突以来实施时间最长的停火。但根据欧安组织驻乌克兰特别观察团的评估，乌东部地区违反停火的情况在个别日期出现猛增现象。萨伊迪克呼吁乌东部冲突各方展现政治责任，遵守各自承诺的停火义务。

2014年4月，乌克兰东部顿巴斯地区（包括顿涅茨克州和卢甘斯克州）爆发乌政府军和民间武装间的大规模冲突。经国际社会斡旋，冲突双方分别于2014年9月和2015年2月在明斯克达成停火协议，确定了停火线。此后，大规模武装冲突得到控制，但小规模交火事件时有发生。

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