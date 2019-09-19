美政府废除加州自定汽车排放标准权

新华社华盛顿9月18日电（记者周舟）美国总统特朗普18日宣布废除加利福尼亚州自主设定更严格汽车排放标准的权利。加州方面则表态将为这项权利进行“抗争”。

特朗普当天在社交媒体推特上说，美国政府撤销加州自主设定汽车排放标准的权利，旨在为消费者生产更便宜的汽车。汽车尾气是美国温室气体排放的主要来源，美国环保局在2013年批准加州制定比联邦政府更严格的排放标准，以应对该地区严重的污染问题。美国另外13个州和华盛顿特区也采用了加州的排放标准。

加州总检察长泽维尔·贝塞拉当天对媒体表示，“我们已经准备好抗争”，将为此提起法律诉讼。加州民主党联邦参议员黛安娜·范斯坦则发表声明说，美国政府取缔了一种减排工具，这种工具本可以提高燃油经济性标准，为美国消费者节省4600亿美元。

美国环保组织“地球正义”律师保罗·科特说，这是特朗普政府为石油产业“购买时间”的疯狂举动，因为石油产业无法和更洁净的新技术展开竞争。

特朗普政府认为，降低尾气排放标准可以创造更多的工作岗位。但美国主要汽车制造商担心，不大幅改善燃油经济性，其产品会在全球范围内失去竞争力，反而可能造成岗位流失。

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