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德国政府发布区块链战略

2019年09月19日14:45  来源：新华网
 

　　新华社法兰克福9月18日电（记者沈忠浩 左为）德国联邦政府18日审议通过并发布区块链战略。

　　根据德国联邦经济和能源部当天发布的消息，该区块链战略由德国联邦经济和能源部、财政部等机构共同起草。德国联邦政府希望利用区块链技术带来的机遇，挖掘其促进经济社会数字化转型的潜力。

　　具体来看，区块链战略明确了五大领域的行动措施，包括在金融领域确保稳定并刺激创新；支持技术创新项目与应用实验；制定清晰可靠的投资框架；加强数字行政服务领域的技术应用；传播普及区块链相关信息与知识，加强有关教育培训及合作等。

　　德国联邦经济和能源部长阿尔特迈尔指出，区块链战略有望使德国保持和扩大在区块链技术方面的领先优势。区块链在德国能源领域的应用是重点，能够促进能源数字化转型。

　　德国财政部长肖尔茨表示，区块链是未来互联网的基石，在区块链应用中，消费者和国家主权必须得到保护。其中，货币发行是国家主权的核心要素之一，“我们不会将其让渡给私人企业”。

(责编：楚天舒(实习生)、杨牧)
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