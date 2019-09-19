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综述：中美人士呼吁发展中美关系解决贸易纠纷

2019年09月19日14:44  来源：新华网
 

　　新华社纽约9月18日电 综述：中美人士呼吁发展中美关系解决贸易纠纷

　　新华社记者刘亚南　潘丽君

　　多位中美两国资深人士17日在纽约举行的新时代大讲堂活动中表示，中美关系对世界稳定繁荣意义重大，两国应合作解决贸易纠纷等问题，继续开展各领域交流。

　　当天活动的主题为“中美关系40年：回顾与展望”。中国驻美大使崔天凯在主旨演讲中表示，在互惠互利基础上拓展合作，在相互尊重基础上管控分歧，推进以协调、合作、稳定为基调的中美关系，才是正确的途径。

　　他说，当前中美关系问题的主要症结，在于美方对中国的认知出现了偏差。美国基于错误的认知，把中国当成战略对手甚至敌手，是极其危险和不负责任的。

　　美国史带投资集团董事长、美中关系全国委员会董事会执行副主席莫里斯·格林伯格表示，中美就经贸问题达成解决方案，符合两国利益。

　　美中贸易全国委员会会长克雷格·艾伦在接受记者采访时表示，他对中美能就经贸问题达成协议感到乐观，希望中美在新一轮谈判中取得进展。

　　中国日报社社长兼总编辑周树春在致辞中表示，如果说40年前，在中美之间几乎没有什么交往的情况下，都能打破历史的坚冰，那么今天，在一个深度依存的世界，作为彼此的最大贸易伙伴和主要相互投资国，你中有我、我中有你的两国关系更不应该倒退。

　　美国耶鲁大学高级研究员史蒂芬·罗奇认为，中美需要考虑以新的方式展开谈判，在互信的基础上修复双边关系。两国在谈判策略上需要更具创造性，两国的对话交流需要更加丰富、深入和持续。

　　中国银行美国地区行长、美国中国总商会会长徐辰说，中美两国紧密合作可以应对世界上更多的挑战和风险，为全球经济增长、政治稳定和社会进步作出贡献。

　　曾亲历1971年“乒乓外交”的美国乒乓球运动员斯威里斯表示，美国年轻人可以像当初“乒乓外交”时那样参与到美中体育和文化交流中，或参与到其他领域交流，“我们需要成为和平的使者”。

　　此次活动由中国日报社和中国银行联合主办，多名中美双方代表发表讲话，200多名中美人士与会。

(责编：楚天舒(实习生)、杨牧)
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