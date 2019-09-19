以色列江苏创新中心在特拉维夫试运营

新华社耶路撒冷9月18日电（记者陈文仙 尚昊）以色列江苏创新中心18日在特拉维夫试运营，这是中国在以色列建立的首个省级创新中心，将为两国间创新合作搭建新的桥梁。

中国驻以色列大使馆科技参赞崔玉亭在当天举行的试运营开幕式上表示，该中心将作为中以两国合作的重要桥梁，引导两国更多社会力量参与到中以创新合作中来，共同打造中以创新的新增长点和新亮点。

以色列外交部东北亚司司长阿米尔·拉蒂表示，中国已成为以色列的第二大贸易伙伴，为使双方贸易多样化，以色列正在中国寻找更多合作伙伴，帮助更多以色列中小企业进入中国市场。江苏省是中国最早与以色列签署双边联合研发计划合作项目的省份，是中以创新合作的先驱者，该中心将为中以两国企业合作搭建一座新的桥梁。

以色列亚洲商会主席、以色列前驻华大使马腾·维勒奈表示，以中两国企业应进一步加强合作，扩大合作的范围和领域。江苏省站在以中科技创新国际合作的前沿，是以中创新合作的典范。

活动期间，以色列江苏创新中心与以色列创投领域孵化器StartupEast及一些科技企业签署了合作协议。

据介绍，以色列江苏创新中心是中以常州创新园在以色列设立的离岸创新平台，中心由双方专业团队共同运营，旨在引进和集聚中以合作项目、资本、技术和人才，支持中国国内机构开展离岸研发、离岸孵化等业务。

2014年，中国科技部、江苏省人民政府和以色列经济部三方正式签署协议，在常州共建中国以色列常州创新园。2015年园区开工建设。园区目前已集聚各类中以合作项目80多个，涵盖生命科学、现代农业、新材料等领域。

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