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新闻分析：从日韩贸易争端看日本科技产业实力

2019年09月19日11:31  来源：新华网
 

　　新华社东京9月19日电 新闻分析：从日韩贸易争端看日本科技产业实力

　　新华社记者华义

　　日本8月将韩国移出可享受贸易便利的“白色清单”，这一举动被视为日本对韩国的一种贸易施压。作为反击，韩国18日也正式将日本移出贸易“白色清单”，两国的贸易争端不断升级。

　　由于韩国半导体产业在氟化氢等原材料上对日本的依赖度很大，有舆论称现有的日本产氟化氢库存耗尽之时，可能将成为韩国半导体企业的停工之日。甚至有观点认为，日本一直在“隐藏”经济实力和科技创新力，已在科技产业占据产业链优势……言外之意，日本在“下一盘很大的棋”。事实是否如此呢？

　　事实上，日本科技产业发展在先，例如半导体，20世纪90年代前不仅占据产业链的上游，在全产业链上都是执牛耳者。1990年，日本半导体企业在全球前10家中占据了6家，包括NEC、东芝、日立、富士通、三菱、松下，日本半导体产业达到鼎盛时期。

　　本世纪以来，日本半导体产业在美国打压下和国际竞争中衰落了，世界前十中已难觅日本企业身影。

　　但是，日本企业丢掉的是产业链中下游，并没有完全退出半导体产业，而是被迫调整了产业发展方向，在原材料、生产装备、仪器仪表等产业链的上游和周边发挥自己的比较优势，有的细分领域份额可能不降反升。这就好比一个运动员原来是“十项全能”，大病一场后回归赛场还能参加“铁人三项”。

　　据韩国媒体报道，日本对韩国采取出口管制的光刻胶、氟聚酰亚胺、高纯度氟化氢3种半导体关键原材料，韩国企业对日本的依赖度分别高达91.9%、93.7%和43.9%。

　　日本在此次贸易争端中将韩国移出“白色清单”，对韩国的半导体产业无异于“釜底抽薪”。不过，在看到日本对韩国“抽薪”能力的同时，也要看到韩国的“造釜”和“找薪”的能力。本世纪初，在日本半导体产业衰退之际，韩国半导体产业趁势崛起成为支柱产业。根据韩国产业通商资源部发布的数据，韩国半导体出口额在总出口额中长期占据约20%的比例，三星、海力士等韩国企业常年名列全球半导体企业十强。

　　实际上日本利用残存的技术优势对韩国发动“精确打击”，可能进一步加快韩国半导体产业的“去日本化”。韩国《中央日报》报道称，LG公司在韩国产高纯度氟化氢的研究方面取得了成功。日本共同社报道称，韩国有在国内生产氟化氢的动向，中国也在计划加强生产能力，韩国企业有可能不再依赖日本制造商。

　　不管是韩国寻求关键材料的国产还是另找替代，长期来看对日本自身产业伤害并不小，日本媒体对此已经感到了担忧。

　　日本科技产业有着数十年的积淀，并非“武功全废”。在电子产业上也能看到类似现象，不少日本企业在终端产品上败落，但在零部件领域依旧拥有较大的市场份额。但这是产业迁移的正常现象，不能代表日本在“隐藏实力”。以此推论日本经济实力和科技创新力被低估更是一叶障目。

(责编：李婷(实习生)、贾文婷)
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