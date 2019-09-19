第74届联大将聚焦气候变化

新华社联合国9月18日电（记者王建刚）联合国秘书长古特雷斯18日表示，第74届联合国大会期间，各国领导人或高级代表将在纽约联合国总部就人类共同面临的重大威胁与挑战商讨应对之策。其中，气候变化问题将成为本届联大会议关注的焦点。

古特雷斯当天在纽约联合国总部举行的记者会上说：“我们将聚焦威胁所有人和事物的气候变化。”他指出，即将举行的系列首脑会议以及高级别会议的意义可以被浓缩至两个词——“雄心”和“行动”。

古特雷斯介绍了他近日的巴哈马之行。五级飓风“多里安”于9月1日深夜至2日凌晨登陆巴哈马北部地区，3日离开。他说：“‘多里安’是一场地狱般的飓风。不幸的是，极端天气事件今后将会给更多的人带来更多地狱般的景象。这也是科学一直在试图告诉我们的。”他强调，“采取行动的必要性已经再清楚不过了，这也正是我要召开气候行动峰会的原因”。

第74届联合国大会17日在纽约联合国总部开幕，本届联大的主题为“激励多边努力消除贫困，促进优质教育、气候行动和包容性”。古特雷斯将于23日主持召开气候行动峰会，这是本届联大会议期间将举办的五场高级别峰会之一。

古特雷斯说，预计气候行动峰会“将公布一系列有实质意义的计划，帮助未来10年大幅减少排放以及在2050年前实现碳中和等。我们将推出一些有前景的举措，减少对煤炭的依赖，为碳定价，停止对化石燃料的补贴，减少损害我们健康的污染”。他指出，“我们需要各国政府、企业和人民加入到这些努力中来。只有这样，我们才能加快气候行动的步伐”。

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