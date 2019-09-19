华为在哈萨克斯坦成功测试5G信号

新华社努尔苏丹9月19日电（记者张继业）区域通信联合体通信管理负责人第55次联席会议日前在哈萨克斯坦首都努尔苏丹举行，华为技术哈萨克斯坦有限公司（以下简称华为公司）在会议期间成功测试了5G移动服务。

据华为公司18日消息，会议期间该公司与哈萨克斯坦电信公司在会场中共同建造了5G试验区，并使用多款智能手机进行了5G移动服务的测试。测试期间，单个用户设备的峰值数据传输速率高达1.8吉比特每秒。

哈数字发展、创新和航空航天工业部长茹马加利耶夫说，华为公司已在哈通信市场服务超过20年，欢迎华为公司参加哈5G建设，继续将最先进的技术与经验带到哈萨克斯坦，助推“数字哈萨克斯坦”政策的实施。

哈总统战略研究所主任专家托卡巴耶夫在观摩过程中表示，他希望华为公司能将5G技术和物联网技术应用到哈能源开采领域之中，以便提升工作效率，减少事故伤亡。

区域通信联合体成立于1991年，成员包括亚美尼亚、哈萨克斯坦、俄罗斯、吉尔吉斯斯坦等，该区域组织的主要任务是协调有关行政部门在通信领域的活动。

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