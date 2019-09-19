美行业协会组建联盟敦促国会限制总统关税权力

新华社华盛顿9月18日电（记者高攀 熊茂伶）美国全国对外贸易理事会、全国零售商联合会、消费者技术协会、全球汽车制造商协会等20多家行业协会，18日宣布组建关税改革联盟，将与国会合作确保对总统使用关税的权力进行更大程度监督和审查。

这些行业协会在当天写给美国国会参议院财政委员会主席查克·格拉斯利、众议院筹款委员会主席理查德·尼尔等议员的联名信中说，他们所代表的各类制造商、零售商、农业和粮食生产商、以及其他供应链利益攸关方受到美国政府愈加频繁使用关税带来的不利影响。

他们认为，许多关税措施未能考虑对美国企业、整体经济和贸易关系的更广泛影响，国会应行使更大程度的监督和控制权、确保总统使用关税措施符合整体国家利益。

联名信指出，基于这些担忧，上述行业协会已决定成立关税改革联盟，确保对总统使用关税的授权进行更大程度的国会监督，并与国会合作尽快通过合适的关税改革立法。

联名信说，美国政府过度依赖单边加征关税来解决一系列政策问题打破了国会与行政权力之间的历史平衡。美国宪法清楚表明国会有权监管对外贸易并明确关税领域的授权范围，国会议员有权在加征关税之前与行政部门进行有意义的磋商。

联名信指出，不管总统为解决特定问题采取行动的理由是什么，权衡对美国制造商、农牧民、出口商和消费者造成的下行风险至关重要。显然，美国政府过去两年采取的许多关税措施对国内物价造成显著连带影响，并导致美国出口遭到贸易伙伴的广泛反制。

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