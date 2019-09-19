人民网>>国际

也门胡塞武装威胁打击阿联酋

2019年09月19日10:49  来源：新华网
 

　　新华社科威特城9月18日电（记者王薇　聂云鹏）萨那消息：也门胡塞武装18日说，如果阿联酋不退出在也门的军事行动，该武装将打击阿联酋首都阿布扎比以及迪拜的数十个目标。

　　胡塞武装部队发言人叶海亚·萨里阿当晚通过其控制的马西拉电视台表示，该武装已将阿布扎比和迪拜的数十个目标作为打击对象。他说，如果阿联酋想要维护自身安全，就必须退出在也门的军事行动，“这一警告比以往任何时候都更加严肃”，“一次打击行动就足以让阿联酋损失惨重”。

　　就此前沙特阿拉伯石油设施遇袭一事，萨里阿说，在胡塞武装实施的此次行动中，包括“萨马德-3”型无人机在内的多架无人机从3个地点出发，联合进行了攻击。他还强调，胡塞武装有足够的能力继续生产更多无人机。

　　沙特内政部14日说，数架无人机当天凌晨袭击了沙特国家石油公司（阿美石油公司）两处石油设施并引发火灾。胡塞武装随后宣布袭击事件是该武装所为。

　　2014年9月，也门胡塞武装夺取首都萨那，后又占领也门南部地区，迫使总统哈迪前往沙特避难。2015年3月，沙特等国发起代号为“果断风暴”的军事行动以打击胡塞武装。除沙特外，阿联酋等国家派战机、军舰或地面部队参与行动。

(责编：李婷(实习生)、贾文婷)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 

深度阅读

【大使说】黄志良：见证中古建交历史时刻        从古巴到智利再到阿根廷、巴西和委内瑞拉，黄志良用他四十余年的外交生涯，亲历并见证了中拉关系从一片空白，到打开缺口，再到飞速发展的历程。近日，中国前驻巴西圣保罗总领事、前驻尼加拉瓜、前驻委内瑞拉大使黄志良做客人民网，为我们讲述他亲历的中拉风云变幻。【详细】

国际|国际观察|新中国成立70年·大使说

【大使说】周晓沛：不辱使命，终身磨一剑        从“山娃子”到外交官，周晓沛大使的奋斗之路并非一帆风顺，却始终砥砺前行，点亮了熠熠生辉的人生。本期“大使说”，让我们走近中国前驻乌克兰、波兰、哈萨克斯坦大使周晓沛，聆听他四十年外交生涯的苦与乐。【详细】

国际|国际观察|新中国成立70年·大使说
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

地方领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2019 by www.people.com.cn. all rights reserved