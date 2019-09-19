也门胡塞武装威胁打击阿联酋

新华社科威特城9月18日电（记者王薇 聂云鹏）萨那消息：也门胡塞武装18日说，如果阿联酋不退出在也门的军事行动，该武装将打击阿联酋首都阿布扎比以及迪拜的数十个目标。

胡塞武装部队发言人叶海亚·萨里阿当晚通过其控制的马西拉电视台表示，该武装已将阿布扎比和迪拜的数十个目标作为打击对象。他说，如果阿联酋想要维护自身安全，就必须退出在也门的军事行动，“这一警告比以往任何时候都更加严肃”，“一次打击行动就足以让阿联酋损失惨重”。

就此前沙特阿拉伯石油设施遇袭一事，萨里阿说，在胡塞武装实施的此次行动中，包括“萨马德-3”型无人机在内的多架无人机从3个地点出发，联合进行了攻击。他还强调，胡塞武装有足够的能力继续生产更多无人机。

沙特内政部14日说，数架无人机当天凌晨袭击了沙特国家石油公司（阿美石油公司）两处石油设施并引发火灾。胡塞武装随后宣布袭击事件是该武装所为。

2014年9月，也门胡塞武装夺取首都萨那，后又占领也门南部地区，迫使总统哈迪前往沙特避难。2015年3月，沙特等国发起代号为“果断风暴”的军事行动以打击胡塞武装。除沙特外，阿联酋等国家派战机、军舰或地面部队参与行动。

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