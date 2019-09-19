政坛“新人”入围突尼斯总统选举第二轮引发震动

突尼斯最高独立选举委员会17日公布总统选举投票结果，踏入政坛不久的独立候选人、法律教授凯斯·赛义德和“突尼斯之心”党创始人纳比勒·卡鲁伊得票率领先，将进入总统选举第二轮角逐。

【“新人”入围】

最高独立选举委员会主席纳比勒·巴冯在新闻发布会上宣布，在15日总统选举中，法律教授赛义德和“突尼斯之心”党创始人卡鲁伊分别获得18.4%和15.58%选票。

26名获得竞选资格的候选人参与15日投票角逐，其中不乏资深政客，包括三名总理或前总理、现任临时议长、前部长等人，8人是突尼斯主要政党“突尼斯呼声”党成员或盟友，但两名踏入政坛不久的“新人”入围震动突尼斯政坛。

突尼斯15日举行总统选举，是这一北非国家2011年局势动荡致使前总统扎因·阿比丁·本·阿里下台后举行的第二次总统选举。

最高独立选举委员会数据显示，这次选举共有大约720万登记选民，相比上一次选举时64%的投票率，这次选举投票率是49%。

第一次向总统职位发起冲击的突尼斯复兴党候选人阿卜杜勒—法塔赫·穆鲁在选举中得票第三。法新社报道，穆鲁被视为温和派，在党内倡导开明，是分歧最少的候选人之一，自7月以来担任临时议长。

突尼斯总统选举原定11月举行，由于前总统贝吉·卡伊德·埃塞卜西任期届满前5个月病故，总统选举提前举行。首轮选举中如果没有候选人得票率超过50%，将举行第二轮选举。

【“立项”不结盟】

得票领先的赛义德现年61岁，对社会事务持保守态度。

一些政治分析师认定，作为独立候选人，赛义德缺乏政党支持是劣势。他17日明确告诉媒体，他不与任何政治党派结盟，“政党之间没有联盟，不管跟某个政党还是政党联合体”。

他说：“任何人想加入都可以。”

选举委员会说，鉴于可能出现一些申诉，第二轮选举可能于10月6日与议会选举同一天举行，也可能延后至10月13日。

在选举委员会公布计票结果前，复兴党祝贺两名领先候选人，这一举动被外界解读为澄清了卡鲁伊将因竞选期间违规而被取消竞选资格的传言。

卡鲁伊现年56岁，是当地媒体大亨，因受到洗钱和逃税指控上月遭逮捕，拘押至今。选举前，他的律师向法院提起保释请求，遭到拒绝。

选举委员会确认，卡鲁伊虽然身陷囹圄，只要没有定罪，或定罪而不剥夺他的公民权利，他仍然是合格候选人。（田野）（新华社专特稿）

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