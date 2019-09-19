利比里亚一学校遭遇火灾致29人死亡

新华社阿布贾9月18日电（记者郭骏）蒙罗维亚消息：利比里亚消防部门18日证实，位于首都蒙罗维亚附近的一所学校17日晚发生火灾，导致29人死亡、2人失踪。
利比里亚消防部门负责人萨米·科接受新华社记者电话采访时说，救援人员在现场发现了28名学生和1名教师的遗体，搜救工作仍在继续。
科说，初步调查显示火灾是由电线短路起火引发的。当地警方表示，相关部门正就事故原因展开进一步调查。
利比里亚总统维阿18日在社交媒体平台发文对事故遇难者表示哀悼，并说这对“遇难者家庭和所有利比里亚人而言都是一个悲痛时刻”。
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