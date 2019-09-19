特朗普任命奥布莱恩为总统国家安全事务助理

新华社华盛顿9月18日电（记者刘品然 刘晨）美国总统特朗普18日宣布，任命国务院分管人质事务的总统特使罗伯特·奥布莱恩担任总统国家安全事务助理。

特朗普在社交媒体推特上宣布这一任命时表示，他与奥布莱恩长期共事，认为他会表现出色。

奥布莱恩将是继弗林、麦克马斯特和博尔顿后特朗普的第四名总统国家安全事务助理。特朗普本月10日宣布，博尔顿已在他要求下辞职。

美国媒体援引消息人士的话报道说，特朗普上周与奥布莱恩见面并讨论了后者接替博尔顿的可能性，一位美方官员表示特朗普对奥布莱恩的履历非常满意。

据美国国务院网站介绍，奥布莱恩毕业于加州大学伯克利分校，曾任律师，小布什政府时期在国务院任职。奥布莱恩从2018年5月起担任美国国务院分管人质事务的总统特使，负责要求别国释放关押的美国公民。

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