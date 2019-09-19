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“舌尖上的中国”美食节在波兰开幕

2019年09月19日10:12  来源：新华网
 

　　新华社华沙9月18日电（记者张章　陈序）“舌尖上的中国”美食节18日在波兰首都华沙开幕。中国驻波兰大使馆携手12家中餐馆推出这一活动，希望通过美食让更多波兰民众感受中华文化。

　　当天的开幕式上，5位来自山东的名厨在中国驻波兰大使馆现场展示了精湛厨艺：福山拉面细如发丝，气球上切肉丝出神入化，糖醋鲤鱼鲜香味美……近距离品尝中国八大菜系之一的鲁菜后，嘉宾意犹未尽、赞不绝口。

　　中国驻波兰大使刘光源在开幕式上致辞说，今年是新中国成立70周年和中波建交70周年，“舌尖上的中国”美食节是使馆精心策划筹办的系列庆祝活动之一，希望中波人民“以食为媒”“以食会友”，携手共创两国友谊新辉煌。

　　中国驻波兰大使馆文化参赞张忠华告诉记者，当天的开幕式为“中餐繁荣·味道山东”鲁菜品鉴会。在为期5天的美食节期间，华沙皇宫饭店、兴隆饭店等12家中餐馆将为食客准备不同菜系的精美菜品，并提供折扣优惠。

　　山东省海外联谊会副会长赵强说，此次山东省侨办携“中餐繁荣·味道山东”项目赴波参加“舌尖上的中国”美食节，目的是进一步推动海外中餐业发展，弘扬传播中华优秀传统文化，促进中波交流合作。

(责编：李婷(实习生)、贾文婷)
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