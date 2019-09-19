也门部落武装袭击政府军检查站致6名士兵死亡

新华社科威特城9月18日电（记者聂云鹏 王薇）亚丁消息：也门南部舍卜沃省一支部落武装18日袭击了也门政府军在当地的一处检查站，导致6名士兵死亡，另有12人受伤。

一名不愿透露姓名的也门政府官员当天告诉新华社记者，舍卜沃省一支支持也门南方过渡委员会的部落武装袭击了也门政府军在该省东南部新设立的一处检查站，当场打死6名政府军士兵。这名官员表示，该部落武装发动此次袭击是因为对政府军在此设立检查站感到不满。

舍卜沃省卫生部门人士告诉新华社记者，当天的袭击还导致12名士兵受伤。目前尚不清楚该部落武装的伤亡情况。

2014年，也门胡塞武装夺取首都萨那，迫使总统哈迪前往沙特阿拉伯避难。2015年，在沙特主导的多国联军支援下，支持哈迪的政府军和部落武装夺回亚丁省。2017年，遭哈迪罢免的亚丁省省长祖贝迪联合也门南部26名部落、军政领导人组建南方过渡委员会，寻求实现也门南部地区独立。近来，也门政府军与南方过渡委员会的武装力量多次激战。

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