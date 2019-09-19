伊朗总统敦促美国放弃对伊极限施压

新华社德黑兰9月18日电 据伊朗媒体18日报道，伊朗总统鲁哈尼当天敦促美国放弃对伊极限施压举措。

伊朗伊斯兰共和国通讯社报道说，鲁哈尼18日在德黑兰出席内阁会议时表示，在伊朗遭受美方极限施压的情况下，双方不可能进行对话。如果美方想要与伊朗对话，就应该停止一切施压举措，企图通过制裁达到目的注定无果。

另据伊朗伊斯兰共和国通讯社报道，伊朗外交部日前通过瑞士驻伊朗大使馆向美国传递信息，警告任何以沙特阿拉伯石油设施遭袭为借口而进行的反伊举动，都将招致报复。

伊朗外交部重申沙特阿拉伯国家石油公司（阿美石油公司）石油设施遭袭一事与伊朗无关。对于美国总统特朗普和国务卿蓬佩奥的指控，伊朗表示谴责和反对。

沙特内政部14日说，数架无人机当天凌晨袭击了阿美石油公司的两处石油设施并引发火灾。也门胡塞武装随后表示此次袭击事件是其所为。但蓬佩奥指称伊朗是此次袭击的幕后黑手。伊朗外交部15日对此说法予以否认和谴责。

美国去年5月单方面宣布退出伊朗核问题全面协议，随后重启并新增了一系列对伊制裁措施。制裁给伊朗经济造成了明显的负面影响。作为回应，伊朗今年5月以来已先后分三个阶段中止履行伊核协议部分条款。

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