索马里首都发生汽车炸弹袭击造成6人死伤

新华社内罗毕9月18日电（记者杨臻 储信艳）摩加迪沙消息：索马里警方18日说，索马里首都摩加迪沙当天晚间发生一起汽车炸弹袭击事件，造成至少2人死亡、4人受伤。
一名索马里警官告诉新华社记者，这起汽车炸弹袭击发生在摩加迪沙市中心一家餐馆门前，周围多家商铺受到波及，损毁严重。由于事发时正是晚间用餐时间，伤亡人数有可能上升。
目前尚无任何组织宣称制造了此次袭击。
同一天，摩加迪沙郊区发生一起爆炸，造成3人受伤。
近期索马里安全形势趋紧，摩加迪沙近日发生多起汽车炸弹袭击事件，导致大量人员伤亡。
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