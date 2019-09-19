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索马里首都发生汽车炸弹袭击造成6人死伤

2019年09月19日09:29  来源：新华网
 

　　新华社内罗毕9月18日电（记者杨臻 储信艳）摩加迪沙消息：索马里警方18日说，索马里首都摩加迪沙当天晚间发生一起汽车炸弹袭击事件，造成至少2人死亡、4人受伤。

　　一名索马里警官告诉新华社记者，这起汽车炸弹袭击发生在摩加迪沙市中心一家餐馆门前，周围多家商铺受到波及，损毁严重。由于事发时正是晚间用餐时间，伤亡人数有可能上升。

　　目前尚无任何组织宣称制造了此次袭击。

　　同一天，摩加迪沙郊区发生一起爆炸，造成3人受伤。

　　近期索马里安全形势趋紧，摩加迪沙近日发生多起汽车炸弹袭击事件，导致大量人员伤亡。

(责编：李婷(实习生)、贾文婷)
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