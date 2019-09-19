访华外国使节盛赞中国新疆人权事业成就

新华社日内瓦9月18日电 9月18日，中国常驻日内瓦代表团在万国宫举办“新疆人权事业发展成就”主题研讨会，邀请近期访问新疆的有关国家使节和中国人权研究会专家介绍情况。使节们高度评价新疆发展和人权事业成就及反恐、去极端化成果。40余国外交官及媒体、学者、非政府组织代表共100余人与会。

中国常驻日内瓦代表陈旭在致辞中表示，今年是新中国成立70周年。70年来，新疆人权事业取得举世瞩目的成就。新疆人权事业的发展离不开安全稳定的环境。新疆坚持标本兼治，通过设立职业技能教育培训中心等反恐和去极端化措施，有效遏制了恐怖活动多发频发势头。新疆近3年来未发生一起暴力恐怖事件，新疆各族人民幸福感、获得感、安全感显著增强。新疆开展教培工作的经验可以总结为“五个坚持”，即坚持因地制宜去极端化，坚持打防结合、预防为主，坚持弘扬法治精神，坚持尊重和保障人权，坚持政府担当有为。新疆的实践为国际社会开展反恐、去极端化提供了有益的经验。中方愿就此同各方进行交流。

中国人权研究会理事顾莹苏结合亲身经历，通过生动鲜活的案例，揭露恐怖主义和极端主义给新疆各族人民特别是妇女、儿童造成的严重侵害，讲述了新疆反恐和去极端化措施，特别是职业技能教育培训中心给学员们和家庭带来的显著变化。顾莹苏表示，教培工作有效消除了恐怖主义、极端主义滋生蔓延的土壤，切实保障了新疆各族人民的生命权、健康权和发展权，保障了各族人民生命安全和生活幸福。

也门、赞比亚常驻日内瓦代表和津巴布韦常驻日内瓦代表团副代表表示，在中国新疆的所见所闻让他们大开眼界，新疆经济发展、安全稳定、各民族和谐相处给他们留下深刻印象。通过与职业技能教育培训中心学员们面对面交流，感受到学员们发自内心的幸福快乐。中国新疆开展的反恐和去极端化工作卓有成效，为各国反恐和去极端化做了有益探索。

白俄罗斯、缅甸、古巴、委内瑞拉等国高级外交官纷纷发言，高度评价中国新疆人权事业成就和反恐、去极端化成果，表示恐怖主义和极端主义是人类面临的共同挑战，没有国家能够独善其身。中国新疆的反恐和去极端化工作为国际反恐事业做出重要贡献，为发展中国家促进和保护人权树立了典范。

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